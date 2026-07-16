В мэрии Сочи произошли большие кадровые перестановки

В администрации Сочи произошли сразу несколько кадровых изменений.
Как сообщает «Коммерсант-Сочи», должность первого заместителя главы города покинул Сергей Коновалов. В мэрии уточнили, что чиновник подал заявление об уходе по собственному желанию. Временно круг его обязанностей передан заместителю мэра, курирующему вопросы курортной отрасли, туризма и потребительской сферы, Сергею Сомко.
Сергей Коновалов свою профессиональную деятельность начал в начале 2000-х годов в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края. В дальнейшем работал в структурах, отвечавших за финансовую политику, бюджет и контроль в Гулькевичском районе, а затем занимался вопросами казначейского надзора в местном финансовом управлении.
В разные годы Коновалов также был связан с системой МЧС, занимая руководящую должность в сочинском филиале Центра управления в кризисных ситуациях, а позже работал главным бухгалтером Гулькевичского строительного техникума. После этого он продолжил карьеру в администрации Тбилисского района, где отвечал за бюджетное направление и занимал пост заместителя начальника финансового управления. С 2017 по 2019 год чиновник трудился в министерстве финансов Краснодарского края, а затем возглавил департамент по финансам и бюджету администрации Сочи. На должность первого заместителя главы города он был назначен в августе 2024 года.
Исполнять функции Коновалова поручено Сергею Сомко, которому сейчас 46 лет. Он окончил Кубанский государственный аграрный университет: сначала по специальности «экология», а позднее получил юридическое образование. Значительная часть его карьеры связана с подготовкой к зимней Олимпиаде 2014 года. В 2008 году Сомко начал работу в краевом департаменте, созданном для реализации олимпийских проектов, где прошел путь от главного консультанта до первого заместителя руководителя.
После завершения Игр он возглавил департамент олимпийского наследия Краснодарского края. Позднее, в 2018—2019 годах, руководил департаментом городского хозяйства администрации Сочи, а затем перешел на работу в компанию «Институт “Шельф”». В 2024 году Сомко вновь вернулся в структуру городской администрации, возглавив департамент курортов, туризма и потребительской сферы. Уже летом 2025 года он получил должность заместителя главы Сочи, отвечающего за развитие туристической отрасли и потребительского рынка.
Еще одно кадровое решение коснулось аппарата городской администрации. Пост по собственному желанию оставил управляющий делами мэрии Семен Тябин. До назначения нового руководителя обязанности главы управления будет исполнять Денис Деряга. При этом сведения о его предыдущей профессиональной деятельности в открытых источниках отсутствуют.
Изменения произошли и в правовом блоке администрации. Руководителем правового департамента назначен Вячеслав Гузенко. Его кандидатура появилась в разделе «Городская власть» на сайте мэрии.
Вячеслав Гузенко родился в станице Старощербиновской Краснодарского края. В 2010 году он окончил КубГАУ по специальности «юриспруденция». Почти восемь лет Гузенко работал в органах прокуратуры Краснодарского края, после чего перешел в администрацию Сочи на должность заместителя директора правового департамента. С апреля 2026 года он исполнял обязанности руководителя подразделения, а теперь утвержден в должности на постоянной основе.
Его предшественник Роман Рябцев покинул пост после возбуждения уголовного дела. В конце марта суд отправил бывшего директора правового департамента под домашний арест. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки.
Напомним, в январе текущего года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обновил команду управленцев, назначив 9 руководителей органов исполнительной власти Краснодарского края.