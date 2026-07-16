В мэрии Сочи произошли большие кадровые перестановки

В разные годы Коновалов также был связан с системой МЧС, занимая руководящую должность в сочинском филиале Центра управления в кризисных ситуациях, а позже работал главным бухгалтером Гулькевичского строительного техникума. После этого он продолжил карьеру в администрации Тбилисского района, где отвечал за бюджетное направление и занимал пост заместителя начальника финансового управления. С 2017 по 2019 год чиновник трудился в министерстве финансов Краснодарского края, а затем возглавил департамент по финансам и бюджету администрации Сочи. На должность первого заместителя главы города он был назначен в августе 2024 года.