Участники «Героев Приангарья» прошли обучение и получили дипломы

IrkutskMedia, 16 июля. В Иркутской области участники первого образовательного потока региональной программы «Герои Приангарья» для ветеранов специальной военной операции завершили обучение. Сегодня, 16 июля, они защитили выпускные аттестационные работы. Дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и БГУ им вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба облправительства.
«Вы с честью и мужеством выполняли воинский долг в зоне специальной военной операции, защищали свободу и независимость нашего Отечества. Сегодня вы здесь, потому что пришли в программу “Герои Приангарья”, чтобы продолжить служение Родине на гражданском поприще. Каждый из вас проделал большой путь и наглядно показал, что герои умеют не только воевать, но и строить будущее, работая в команде на благо нашего региона», — подчеркнул в своем обращении к участникам программы Игорь Кобзев.
Выпускников программы поздравили председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, ректор Байкальского государственного университета Олег Грибунов, директор Высшей школы государственного управления Президентской академии Олег Кондратенко, Герой Российской Федерации Сергей Степанов.
Напомним, региональная программа «Герои Приангарья» была разработана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по аналогии с федеральным проектом «Время героев». Региональная программа направлена на подготовку участников специальной военной операции в качестве управленческих кадров, способных внести вклад в развитие Иркутской области. Обучение было организовано на базе Байкальского государственного университета при поддержке Президентской академии РАНХиГС.
Обучение по программе «Герои Приангарья» началось в июле 2025 года. Чтобы вступить в нее, участники СВО прошли несколько этапов отбора: регистрацию, тестирование и собеседование. Также кандидаты получили экспертную оценку РАНХиГС: учитывались наличие государственных наград, воинского звания, управленческого опыта как в гражданской, так и в военной службе. Список участников утвердил Общественный совет программы.
Всего в течение года состоялось четыре образовательных модуля, во время которых участники прослушали лекции, прошли практические занятия и тренинги на различные темы: в их числе основы государственной политики, должностные особенности государственной и муниципальной службы, экономическое развитие Иркутской области, цифровая трансформация и использование искусственного интеллекта в целях развития экономики, современные концепции и модели управления и многое другое. В рамках обучения участники посетили промышленные предприятия региона, встретились с мэрами территорий, обсудили развитие территорий с представителями Ассоциации муниципальных образования региона.
С первых дней обучения с участниками программы индивидуально работали опытные наставники: первый заместитель губернатора Иркутской области, заместители председателя правительства Иркутской области, депутат Государственной думы, депутаты Законодательного собрания Иркутской области, министры, руководители хозяйствующих субъектов и других крупных организаций.
Важной частью обучения стала межмодульная стажировка, во время которой участники программы набирались опыта в Государственной думе ФС РФ, комитетах Законодательного Собрания Иркутской области, профильных министерствах и других организациях и трудились над своими выпускными аттестационными работами. К моменту завершения обучения около 50% участников программы уже трудоустроены.
Впечатлениями об обучении поделился участник программы «Герои Приангарья» Виталий Дудаков. Свое исследование в рамках обучения по программе он посвятил работе с молодежью и созданию Единого координационного центра по патриотическому воспитанию Иркутской области.
«Программа дала большую возможность для социализации участников СВО и значительный багаж знаний для реализации себя в органах власти на благо Иркутской области. Во время обучения, можно сказать, сформировалось настоящее боевое братство, у которого одна цель — улучшать наш регион», — сказал Виталий Дудаков.
Выпускник программы Александр Хливицкий возглавляет Думу Нижнеилимского муниципального округа. Его работа в рамка обучения была посвящена разработке мер поддержки для многодетных семей.
«Сейчас, будучи выпускниками программы “Герои Приангарья”, мы понимаем ответственность, которая возложена на нас, в том числе за наших боевых братьев, участников специальной военной операции. Наша задача не допустить, чтобы кто-то из них не был не поддержан. Важно, чтобы каждый воин пришел и был поддержан», — поделился мнением Александр Хливицкий.