Участники «Героев Приангарья» прошли обучение и получили дипломы

«Вы с честью и мужеством выполняли воинский долг в зоне специальной военной операции, защищали свободу и независимость нашего Отечества. Сегодня вы здесь, потому что пришли в программу “Герои Приангарья”, чтобы продолжить служение Родине на гражданском поприще. Каждый из вас проделал большой путь и наглядно показал, что герои умеют не только воевать, но и строить будущее, работая в команде на благо нашего региона», — подчеркнул в своем обращении к участникам программы Игорь Кобзев.