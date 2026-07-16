Федоров надеется, что Зеленский передумает его увольнять с поста министра обороны

«Это стало большой неожиданностью. Меня больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону и что будет с министром обороны. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым — и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны. Мое личное мнение: это задаст вопрос, почему такого человека заменяют», — приводит его слова украинское издание «Европейская правда».