Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского в Турции

«Мы выступаем за то, чтобы одной из главных площадок, где могла бы состояться встреча между Зеленским и Путиным, стала Турция», — подчеркнул Сибига.
По его словам, такой диалог мог бы стать серьезным шагом к урегулированию конфликта. Глава МИД считает, что сейчас настал момент активнее задействовать дипломатические инструменты и начинать переговоры.
Ранее, 16 июля, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара по-прежнему рассчитывает на прекращение огня и готова выступить организатором переговорного процесса.