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Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского в Турции

Украина официально предложила Турцию в качестве места для возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает «РБК Украина».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы выступаем за то, чтобы одной из главных площадок, где могла бы состояться встреча между Зеленским и Путиным, стала Турция», — подчеркнул Сибига.

По его словам, такой диалог мог бы стать серьезным шагом к урегулированию конфликта. Глава МИД считает, что сейчас настал момент активнее задействовать дипломатические инструменты и начинать переговоры.

Ранее, 16 июля, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара по-прежнему рассчитывает на прекращение огня и готова выступить организатором переговорного процесса.