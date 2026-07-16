Преемника Макрона предупредили о «медленном яде» для экономики

По оценке авторов доклада, без дополнительных мер дефицит французского бюджета вырастет с 5% ВВП в 2026 году почти до 7% к 2030-му. Государственный долг за это время может увеличиться со 118% до более чем 130% ВВП.
Расходы на обслуживание долга к концу десятилетия достигнут €124 млрд в год против €78 млрд в 2026 году. Причиной станет в том числе рефинансирование облигаций, выпущенных в период низких процентных ставок, по более высокой стоимости.
Одна из авторов доклада, декан школы менеджмента парижского Института политических исследований Наташа Валла, сравнила растущие расходы на обслуживание долга с «медленным ядом для экономики».
Экономисты считают, что решить проблему только за счет повышения налогов не получится, поскольку налоговая нагрузка во Франции уже остается одной из самых высоких. Они предлагают провести адресные структурные реформы, включая пересмотр автоматической индексации части социальных выплат и пенсий.
Авторы доклада призвали начать принимать меры до президентских выборов 2027 года. По их оценке, промедление потребует более резкого сокращения дефицита в дальнейшем, может замедлить экономический рост и подорвать доверие инвесторов.
На фоне увеличения объемов заимствований и политической раздробленности стоимость обслуживания французского долга уже растет.
Как отмечает Bloomberg, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, лидирующая в ряде опросов, пока не представила подробный план оздоровления государственных финансов. Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, представляющий центристский лагерь, пообещал в случае победы сократить дефицит до 2% ВВП к 2032 году.
Президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон не может баллотироваться на третий срок подряд.
Ле Пен объявила о намерении участвовать в выборах 7 июля. В тот же день Апелляционный суд Парижа подтвердил ее обвинительный приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, но сократил срок запрета на участие в выборах. Поскольку фактическая часть запрета уже истекла, политик сохранила право выдвинуть свою кандидатуру.