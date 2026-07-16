RT: Жикович признался, что пытался совершить 20 терактов в России

СМИ сообщили, что Виталий Жикович, задержанный в Киеве по делу об убийстве Анастасии Березовской, в течение двух лет занимался подготовкой терактов и диверсий на территории России. Среди них источник в ФСБ называет две попытки подрыва Крымского моста, а также атаки на объекты в Пятигорске, Грозном и других городах РФ. Телеканал RT опубликовал аудиоозапись, на которой мужчина, представленный как Жикович, рассказывает, что команды ему шли от высшего руководства Украины. Официального подтверждения фактов, изложенных на записи, пока не было.