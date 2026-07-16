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Пакистан призвал Иран и США вернуться к дипломатическому диалогу

Исламабад призывает Тегеран и Вашингтон остановить боевые действия и вернуться к диалогу. Пакистан настаивает на мирном урегулировании разногласий.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Пакистан продолжит призывать стороны к прекращению насилия и к возобновлению технических переговоров в соответствии с меморандумом о взаимопонимании», — заявил официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Тахир Андраби. Он подчеркнул, что конфликт необходимо решать дипломатическим путем.

Ранее Иран и США при посредничестве Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагал проведение 60-дневных технических консультаций по иранской ядерной программе с целью выйти на финальное соглашение. Как подсчитали американские СМИ, этот срок истекает 17 августа.

В июле президент США Дональд Трамп возобновил удары по Ирану и объявил перемирие завершенным. Однако, как отметил на прошлой неделе постпред США при ООН Майк Уолтц, переговоры на экспертном уровне по ядерной программе Ирана все еще продолжаются.

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