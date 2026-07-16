Пакистан призвал Иран и США вернуться к дипломатическому диалогу

В июле президент США Дональд Трамп возобновил удары по Ирану и объявил перемирие завершенным. Однако, как отметил на прошлой неделе постпред США при ООН Майк Уолтц, переговоры на экспертном уровне по ядерной программе Ирана все еще продолжаются.