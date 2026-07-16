Пакистан призвал Иран и США вернуться к дипломатическому диалогу

«Пакистан продолжит призывать стороны к прекращению насилия и к возобновлению технических переговоров в соответствии с меморандумом о взаимопонимании», — заявил официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Тахир Андраби. Он подчеркнул, что конфликт необходимо решать дипломатическим путем.
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