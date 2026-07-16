Полковник Ходаренок: ситуация в военном ведомстве Украины напоминает фильм «Чапаев»

~Со времен обретения Украиной независимости обязанности министра обороны в Незалежной исполняли более 20 человек и среди них были иногда фигуры просто фантастические~ (вплоть до обладающих воинскими званиями капитан запаса). Почти никто из них не задерживался на этом посту хоть сколько-нибудь продолжительное время. Сроки пребывания варьировались от четырех дней (Иван Бижан) до обычных полутора-двух лет. Правда, есть и одно исключение. Этот рекорд остается за Александром Кузьмуком, который возглавлял военное ведомство Украины дважды и по совокупности набрал около шести лет.