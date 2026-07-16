Полковник Ходаренок: ситуация в военном ведомстве Украины напоминает фильм «Чапаев»

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь ее кабмин. Особое внимание приковано к министру обороны Михаилу Федорову, чье увольнение связывают с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, с чем связана отставка Федорова и почему ситуация с военным управлением на Украине похожа на сцены из фильмов «Чапаев» и «Веселые ребята».
К слову говоря, министр обороны Украины Михаил Федоров уже подтвердил свою отставку. Он сказал, что не успел завершить трансформацию министерства обороны «в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом».
«Новая структура была запущена, многие были уволены, было начато много процессов. Но необходимо было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения», — так Федоров подвел итоги своей деятельности на посту главы военного ведомства Украины.
~Со времен обретения Украиной независимости обязанности министра обороны в Незалежной исполняли более 20 человек и среди них были иногда фигуры просто фантастические~ (вплоть до обладающих воинскими званиями капитан запаса). Почти никто из них не задерживался на этом посту хоть сколько-нибудь продолжительное время. Сроки пребывания варьировались от четырех дней (Иван Бижан) до обычных полутора-двух лет. Правда, есть и одно исключение. Этот рекорд остается за Александром Кузьмуком, который возглавлял военное ведомство Украины дважды и по совокупности набрал около шести лет.
Но основная причина постоянной смены персоналий на посту министра обороны Украины, начиная с 2022 года, заключается в просто удивительной схеме управления, принятой в военной организации Украины.
К примеру, если ведется конфликт высокой интенсивности на континентальном театре военных действий, да еще на территории собственной страны, то наиболее целесообразная схема управления (проверенная временем и испытанная в сражениях и боях) следующая: верховный главнокомандующий (плюс ставка ВГК) — Генштаб — оперативно-стратегические объединения войск (сил). Министр обороны в случае начала военных действий становится одним из заместителей верховного, а обязанности главы военного ведомства возлагаются на верховного.
Американская система управления: президент — верховный главнокомандующий, его советник — председатель ОКНШ (Объединенный комитет начальников штабов). Однако такая схема командования на театрах военных действий для войны на собственной территории не годится, как бы не присматривались к ней на Украине.
Казалось бы, ничего не надо выдумывать и изобретать. Есть схема, давным-давно доказавшая свою эффективность и действенность. Включение каких-либо дополнительных фигур и оргштатных структур в эту схему не приводит к повышению эффективности управления, а ~только порождает дублирование функций и неминуемо приводит к зарождению конфликтного потенциала (поскольку непременно возникает двоевластие)~.
Но на Украине все-таки бросились в изобретательство. И должность министра обороны на военное время сохранили, и учредили главнокомандующего ВСУ, и толком не расписали между всеми действующими лицами вопросы административного и оперативного управления. То есть сразу заложили несколько мин замедленного действия.
В частности, в этом случае точно начнет искрить между верховным главнокомандующим и главкомом Вооруженными силами Украины, какой бы мир и согласие между ними формально не царили. ~Конфликт между этими фигурами просто вопрос времени.~
Постоянно будет возникать ситуация как в киноленте «Чапаев»: «Кто командир дивизии — ты или я? Ты. И я». И как бы тщательно не были расписаны обязанности и функционал между этими двумя лицами на Украине (а по факту и этого толком не сделано), стычки и скандалы просто неизбежны.
~Примерно такая же ситуация моментально возникает по линии главнокомандующий ВСУ — министр обороны Украины~. И скандал с битьем посуды становится просто неотвратимым явлением. Ситуация один к одному в любом случае будет развиваться как в знаменитой ленте «Веселые ребята»: «Эту фразу надо играть не так! — Нет, так! — Он прав! — Нет, он не прав! — Эту фразу надо играть так!». В фильме эта дискуссия закончилась хорошей дракой.
Приблизительно так же сегодня завершился спор между главкомом ВСУ Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым. По данным украинских же источников, заседания украинской ставки верховного главнокомандующего почти сразу с момента назначения на должность Михаила Федорова превратились в постоянное выяснение отношений между ним и Сырским в полном соответствии с уже упомянутыми лентами «Чапаев» и «Веселые ребята». На данном этапе президент Украины Владимир Зеленский принял сторону Сырского.
Но не будет большим удивлением и скорая отставка вновь испеченного министра обороны Украины, кто бы им не стал. По последним данным, глава МВД Украины Игорь Клименко уже отказался возглавить министерство обороны страны.
Однако в любом случае в отношениях между министром обороны и главнокомандующим ВСУ вновь вспыхнет проблема выяснения отношений. ~Кадровая чехарда в военном ведомстве Незалежной приобретает перманентный характер.~
Просто удивительно, что при такой фантастической схеме управления военной организацией Украины Киеву удалось обеспечить устойчивость обороны в оперативно-стратегическом отношении. Но это, скорее, не благодаря, а вопреки.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),