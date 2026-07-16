Кто войдет в кабмин Украины: Корецкий внес кандидатуры в Раду

Ключевой пост первого вице-премьера и министра энергетики, согласно документу, должен занять Денис Шмыгаль. Именно он руководил правительством Украины с 2020 по 2025 год.
На позицию вице-премьера по гуманитарной политике и главы Минкультуры предложена Татьяна Бережная. Вопросами европейской и евроатлантической интеграции, в случае утверждения, займется Всеволод Ченцов.
В списке значатся и другие ключевые фигуры. Министерство внутренних дел может возглавить Иван Выговский. Управлять финансовым блоком поручат Сергею Марченко, а юридическим — Денису Маслову. Экономику и экологию предлагают доверить Александру Кравченко, а систему здравоохранения — Виктору Ляшко.
Среди прочих назначений: Андрей Бутенко претендует на пост министра образования и науки, Тарас Высоцкий — аграрной политики, а Николай Калашник — восстановления, инфраструктуры и транспорта. Цифровую трансформацию может возглавить Оксана Ферчук.
Напомним, что кадровые перестановки в военном руководстве Украины уже спровоцировали общественный резонанс. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. 16 июля в Киеве и Львове вспыхнули массовые протесты, вызванные увольнением главы оборонного ведомства.
Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины Верховная рада утвердила 16 июля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы не имеют «принципиального значения» кадровые перестановки в украинском правительстве.