Кто войдет в кабмин Украины: Корецкий внес кандидатуры в Раду

Ключевой пост первого вице-премьера и министра энергетики, согласно документу, должен занять Денис Шмыгаль. Именно он руководил правительством Украины с 2020 по 2025 год.

На позицию вице-премьера по гуманитарной политике и главы Минкультуры предложена Татьяна Бережная. Вопросами европейской и евроатлантической интеграции, в случае утверждения, займется Всеволод Ченцов.

В списке значатся и другие ключевые фигуры. Министерство внутренних дел может возглавить Иван Выговский. Управлять финансовым блоком поручат Сергею Марченко, а юридическим — Денису Маслову. Экономику и экологию предлагают доверить Александру Кравченко, а систему здравоохранения — Виктору Ляшко.

Среди прочих назначений: Андрей Бутенко претендует на пост министра образования и науки, Тарас Высоцкий — аграрной политики, а Николай Калашник — восстановления, инфраструктуры и транспорта. Цифровую трансформацию может возглавить Оксана Ферчук.

Однако две ключевые должности пока остаются вакантными. Кандидатуры на посты главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны, согласно процедуре, должен внести лично президент Владимир Зеленский. В парламенте подчеркивают, что соответствующих документов на данный момент нет.