Эксперт считает, что украинские политики — это марионетки, которые действуют по указке британских кураторов и президента Владимира Зеленского. Светов подчеркнул: Россию не должны волновать кадровые перестановки в украинском правительстве. По его словам, сколько бы фигур ни менялось в кабмине Украины, они не решают ничего. Эти люди поставлены с одной целью — «выпрашивать деньги», отмечает он. Политолог добавил, что Украина живет как «страна-попрошайка», существуя исключительно на то, что ей дадут.