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Эксперт раскрыл, что изменит назначение нового премьера Украины

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий не сможет изменить политический вектор страны. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что украинские политики — это марионетки, которые действуют по указке британских кураторов и президента Владимира Зеленского. Светов подчеркнул: Россию не должны волновать кадровые перестановки в украинском правительстве. По его словам, сколько бы фигур ни менялось в кабмине Украины, они не решают ничего. Эти люди поставлены с одной целью — «выпрашивать деньги», отмечает он. Политолог добавил, что Украина живет как «страна-попрошайка», существуя исключительно на то, что ей дадут.

«Функции украинских министров направлены на то, чтобы финансовые потоки шли в нужные карманы. Корецкий из окружения [Тимура] Миндича, которого считают кошельком Зеленского, а значит, это назначение не изменит ничего», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт также заявил, что все ключевые решения в Киеве принимают британские кураторы, Зеленский и Евросоюз.

«Остальные фигуры там — марионетки, которых можно менять с любой скоростью», — высказался Светов.

Напомним, ранее Верховная рада утвердила Корецкого на пост премьер-министра Украины. За это решение проголосовали 289 парламентариев, один высказался против.