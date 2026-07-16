Эксперт раскрыл, что изменит назначение нового премьера Украины

Эксперт считает, что украинские политики — это марионетки, которые действуют по указке британских кураторов и президента Владимира Зеленского. Светов подчеркнул: Россию не должны волновать кадровые перестановки в украинском правительстве. По его словам, сколько бы фигур ни менялось в кабмине Украины, они не решают ничего. Эти люди поставлены с одной целью — «выпрашивать деньги», отмечает он. Политолог добавил, что Украина живет как «страна-попрошайка», существуя исключительно на то, что ей дадут.
«Функции украинских министров направлены на то, чтобы финансовые потоки шли в нужные карманы. Корецкий из окружения [Тимура] Миндича, которого считают кошельком Зеленского, а значит, это назначение не изменит ничего», — отметил собеседник NEWS.ru.
Эксперт также заявил, что все ключевые решения в Киеве принимают британские кураторы, Зеленский и Евросоюз.
«Остальные фигуры там — марионетки, которых можно менять с любой скоростью», — высказался Светов.
Напомним, ранее Верховная рада утвердила Корецкого на пост премьер-министра Украины. За это решение проголосовали 289 парламентариев, один высказался против.