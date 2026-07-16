Раскрыты новые детали тройного убийства в семье депутата

«Тело свекрови нашли возле курятника», — говорит rostov.aif.ru Оксана Гончарова, жена старшего сына расстрелянной в Таганроге пожилой пары. Обстоятельства жуткого тройного убийства в дорогом особняке (погибли хозяева дома и бабушка) до сих пор будоражат общественность.
Как оказалось, курятник, где нашли тело одной из жертв, уже давно был яблоком раздора в этой семье. Словесный конфликт завершился трагедией: в частном доме были расстреляны 64-летний Юрий Гончаров, его 60-летняя жена Наталья и 86-летняя тёща. Что известно о погибщих и выживших, узнал rostov.aif.ru.
От зятя до врага.
По версии следствия, вооруженный охотничьим ружьем мужчина зарезал и расстрелял своих жертв, а затем еще поджёг здание. Эта жестокая расправа стала финалом многолетнего противостояния. Сначала подозреваемым считался 44-летний зять Евгений Утёсов, затем — его отец Леонид, которого вскоре нашли мёртвым.
Семья Гончаровых в Таганроге довольно известна. Она владеет автошколой, филиалы которой находятся в нескольких городах, в том числе в Донецкой Народной Республике и Краснодарском крае. В частном секторе их большой трёхэтажный особняк, окружённый высоким забором, выделяется на фоне других домов.
«Изначально история начиналась хорошо. Сестра моего мужа, тоже Оксана, сочеталась браком с Евгением. Он решил построить свой дом рядом с домом тестя и тёщи. Никто тогда и подумать не мог, чем всё закончится», — с горечью вспоминает невестка в разговоре с корреспондентом.
Оксана была юристом, Евгений работал в полиции. За годы совместной жизни у пары родилось трое детей. Но брак не сложился. Дело дошло до развода.
«Старшая дочка осталась с отцом в этом построенном соседнем доме, а младшие дети жили с Оксаной», — добавляет невестка погибших, отмечая, что именно из-за этого самого имущества и разгорелся нешуточный сыр-бор.
По словам невестки, после развода супругов Евгений не захотел делить активы и выделять законные доли детям, что стало первой искрой будущего пожара. Зять и тесть начали бросаться друг в друга судебными исками. Евгений подавал жалобы из-за курятника, который ему мешал. Он пытался запретить своему бывшему тестю, Гончарову-старшему, заниматься птицеводством и требовал снести его птичник как незаконную постройку. Ещё один иск был уже от тёщи. Она через суд пыталась забрать у зятя Lexus.
Конфликт временами доходил до абсурда. Судебные баталии не утихали вплоть до лета 2026 года. А 6 июля, всего за три дня до трагедии, апелляционный суд частично удовлетворил иск бывшей жены об отмене дарственной на дом, которую Евгений ранее оформил на своего отца, Леонида, чтобы скрыть имущество от детей. Именно это решение, по мнению близких, стало спусковым крючком для жестокой расправы.
Семейный бизнес.
Бывшая жена Евгения Оксана Гончарова — дочка погибших, имеет юридическое образование, звание советника юстиции 3-го класса. Уже около 12 лет она является депутатом Таганрогской городской думы (в последний раз успешно переизбиралась в 2024 году).
Евгений более 10 лет прослужил в органах, получил звания майора и должность старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью. Однако его карьера в органах была отмечена громкими скандалами. В начале 2017 года его уволили за прогулы. Потом через суд он смог восстановиться, но вскоре опять потерял место уже по другой причине.
После увольнения из МВД Евгений стал работать в семейном бизнесе: управлял автошколой, его жена возглавляла там юридический отдел. Но потом из-за конфликта зять и тесть стали непримиримыми врагами, о совместной работе пришлось забыть.
Тройное убийство.
Рано утром 9 июля 2026 года спокойствие тихой улицы в частном секторе было нарушено выстрелами. Очевидцем произошедшего стала местная жительница В., которая с балкона соседнего многоэтажного дома увидела во дворе особняка мужчину с ружьём и вызвала экстренные службы.
«Я проживаю в этой квартире больше месяца. Часто смотрела на этот дом с балкона, потому что здание большое, выделяется на фоне остальных. Во дворе детская площадка и батут, но на них никто никогда не прыгал, не играл», — рассказывает девушка.
Около шести утра В. увидела во дворе мужчину с ружьём. Он прикладом выбил входную дверь. Вскоре из окон дома повалил густой дым. Злоумышленник, заметив приближающиеся экипажи полиции и пожарных, скрылся.
Во дворе были обнаружены три тела. В городе был введён план «Перехват». В тот же день правоохранителям удалось задержать 44-летнего Евгения Утёсова. Его 69-летний отец Леонид был объявлен в розыск, однако вечером того же дня его тело нашли в ближайшей лесополосе.
Теперь детали этого запутанного дела предстоит до конца установить следствию, но пока ясно только одно: трое детей Оксаны Гончаровой и Евгения Утёсова в одночасье лишились дедушки, бабушки и прабабушки.
Сегодня rostov.aif.ru ещё раз связался с соседкой В. Она рассказала, что в доме, где произошло тройное убийство, тихо, свет не горит.
Когда будут похороны, пока не известно. Rostov.aif.ru будет следить за дальнейшим развитием событий.