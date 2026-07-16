Захарова прокомментировала удаление VK и «Макса» из Google Play

«Классика цензуры Запада», — заявила дипломат.
Приложения VK и «Макс» пропали из магазина Google Play. В пресс-релизе VK отмечается, что сервисы остаются доступными для скачивания через альтернативные магазины приложений.
Уже установленные программы работают в штатном режиме без каких-либо ограничений. Для Android-устройств приложения VK и «Макс» можно найти в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других сторах.
Обновления также выходят без сбоев. Чтобы установить новую версию, достаточно нажать «Обновить» в сервисном уведомлении или перейти в один из перечисленных магазинов.
Пользователи Android продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Максе» и приложениях VK.
Ранее в пресс-службе VK сообщили, что соцсеть «ВКонтакте» завершает переход на российский домен (веб-адрес vk.ru).