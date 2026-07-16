Рада утвердила Сергея Корецкого в должности премьер-министра Украины

Верховная рада Украины утвердила бывшего председателя правления государственной группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого в должности премьер-министра страны. Решение на пленарном заседании поддержали 289 депутатов. Об отношениях нового премьера с Зеленским, его программе и связях с Россией — в материале «Газеты.Ru».
В четверг, 16 июля, украинский парламент одобрил назначение экс-руководителя «Нафтогаза» Сергея Корецкого на должность главы кабинета министров. В ходе пленарного заседания Верховной рады за его кандидатуру проголосовали 289 депутатов.
Этому назначению предшествовала отставка Юлии Свириденко, заявление которой Верховная рада утвердила 14 июля. Согласно действующему украинскому законодательству, уход с должности действующего премьер-министра автоматически влечет за собой сложение полномочий и прекращение деятельности всего состава кабинета министров.
Инициатором назначения Корецкого выступил президент Владимир Зеленский. В качестве главного довода в пользу своего решения он публично объявил, что ~на фоне масштабного энергетического кризиса Корецкий обладает максимальным уровнем подготовки~ для руководства министерствами в экстренных условиях.
По данным «Украинской правды», основными причинами смены правительства стали отказ от проведения осенних президентских выборов и подготовка к тяжелой зиме.
Дискуссии в парламенте и позиция оппозиции.
Процедура утверждения сопровождалась дебатами со стороны парламентских фракций. Представители партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и депутатской группы «Разумная политика» Дмитрия Разумкова ~выступали с требованиями отложить голосование~.
Они настаивали на предварительном проведении полного независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта», которыми Корецкий руководил до своего перехода в «Нафтогаз».
Парламентское большинство не поддержало данные инициативы, и рассмотрение вопроса прошло в кратчайшие сроки. Сам Корецкий заявил, что предложение занять этот пост стало для него неожиданностью, но он готов к работе, пишет «Украинская правда».
Программа и главные приоритеты Корецкого.
Выступая на трибуне Верховной рады, Сергей Корецкий обозначил основные направления деятельности нового кабинета министров. Он охарактеризовал будущую структуру как ~ «правительство обороны, экономического развития и европейской интеграции».~
Стратегической целью исполнительной власти премьер-министр назвал интеграцию страны в Европейский союз, обозначив это конституционным приоритетом.
Среди практических задач Корецкий перечислил бесперебойное обеспечение оборонных ведомств, наращивание внутреннего потенциала оборонно-промышленного комплекса, социальную поддержку населения, защиту бизнеса и активное привлечение внешней международной помощи.
«Я готов к сложным шагам. Главное, чтобы они способствовали улучшению жизни, устойчивости», — заявил новый премьер.
В части внутренней политики он акцентировал внимание на необходимости разработки детального плана действий для прохождения следующего отопительного сезона. Премьер признал, что грядущая зима может оказаться сложнее предыдущих периодов из-за масштабных повреждений энергетических объектов.
Карьера в бизнесе и переход в государственный сектор.
Сергей Корецкий имеет более чем 20-летний опыт работы в коммерческом секторе и перешел на государственную службу без предварительного опыта в органах власти. Свою карьеру он начинал в группе компаний Continuum, где прошел путь от рядовой позиции до генерального директора сети автозаправочных станций WOG, которой руководил до 2018 года. Впоследствии он основал собственную сеть кофеен Idealist Coffee и занимался международным трейдингом.
В ноябре 2022 года решением правительства Корецкий был назначен руководителем национализированных предприятий «Укрнафта» и «Укртатнафта». ~В мае 2025 года он занял пост председателя правления группы «Нафтогаз Украины»~, где курировал вопросы привлечения целевых займов от Европейского банка реконструкции и развития для экстренного заполнения подземных газовых хранилищ.
Связи с Россией.
До 2022 года, когда Корецкий руководил сетью АЗС WOG и группой Continuum, украинский рынок нефтепродуктов в значительной степени зависел от импорта топлива из России и Белоруссии. WOG закупала российское и белорусское топливо для реализации в Украине.
Также Корецкий открыто выступал за ~возобновление работы трубопровода «Прикарпатзахидтранс»~. Он отмечал, что после возобновления работы поставки могли бы идти как из России, так и из Белоруссии, а для Украины это было бы выгодно. В интервью изданию Enkorr он также рассказывал, что группа Continuum несколько раз пыталась стать оператором нефтепродуктопровода «Прикарпатзахидтранс», который являлся дочерним предприятием российской «Транснефти».
После перехода на государственную службу в 2022 году Корецкий ~официально работал в рамках курса Украины на отказ от российских энергоносителей~. Под его руководством «Нафтогаз Украины» продолжил судебные разбирательства против РФ в международных арбитражных судах, направленных на взыскание многомиллиардных компенсаций за активы компании, утраченные в Крыму.
Гаагский арбитраж вынес решение, согласно которому Российская Федерация должна была выплатить «Нафтогазу» $5 млрд за активы в Крыму. При Корецком «Нафтогаз» продолжил кампанию по принудительному исполнению решения суда по аресту российского государственного имущества за рубежом. В результате этих действий были инициированы~ аресты объектов недвижимости и других активов РФ~ в Финляндии, Франции и Австрии.
Параллельно «Нафтогаз» под руководством Корецкого ~активизировал судебное противостояние с ПАО «Газпром»~. В июне 2025 года арбитраж ICC в Швейцарии по иску украинской стороны постановил взыскать с российского газового монополиста $1,4 млрд за недоиспользованные транзитные мощности.
Расследования о связях Корецкого с Россией.
В 2024 году румынский журналист Ион Добреану в статье для издания Economica заявил, о поставляемая на Украину ~греческая нефть на самом деле является российской~. По его данным, это сырье везут из РФ через Турцию, а затем переоформляют в Греции.
Добреану утверждал, что «Укрнафта» пытается заблокировать поставки топлива из Румынии, чтобы монополизировать рынок в пользу швейцарской фирмы AGTG SA. Этой структурой владеет Евгений Свирский, которого журналист называет знакомым руководителя компании Сергея Корецкого. По оценке автора, оборот этой схемы составляет миллиарды евро, а румынское правительство было шокировано действиями Киева.
Политический блогер Михаил Шнайдер в материале для Telegraf рассказал, что Корецкий мог покупать присадки для топлива у своего бизнес-партнера, ~связанного с Виктором Медведчуком~ — пророссийским политиком, которого на Украине обвиняют в госизмене.
По данным расследователей, закупки присадок для топлива проводились по существенно завышенным ценам, что принесло швейцарскому посреднику около 300 млн гривен чистой переплаты. Шнайдер отметил, что продукция ранее закупалась на российских и белорусских заводах, а совладельцы компании-поставщика имели общий бизнес с супругой самого Сергея Корецкого.
Кроме того, эти закупки проводились ~без проведения открытых торгов~. несмотря на то, что в конце 2022 года Сергей Корецкий публично объявил о полном переходе «Укрнафты» на платформу Prozorro (госсистему публичных закупок). Отказ от использования системы руководство компании объяснило ограничениями и особыми условиями военного положения.