Рада утвердила Сергея Корецкого в должности премьер-министра Украины

Также Корецкий открыто выступал за ~возобновление работы трубопровода «Прикарпатзахидтранс»~. Он отмечал, что после возобновления работы поставки могли бы идти как из России, так и из Белоруссии, а для Украины это было бы выгодно. В интервью изданию Enkorr он также рассказывал, что группа Continuum несколько раз пыталась стать оператором нефтепродуктопровода «Прикарпатзахидтранс», который являлся дочерним предприятием российской «Транснефти».