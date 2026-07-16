Как конфликт с Сырским закончился для министра обороны Украины отставкой

На Украине снова произошла смена правительства, в новый кабинет во главе с бывшим главой «Нафтогаза» Сергеем Корецким не войдет Михаил Федоров. Последний с начала года возглавлял Минобороны Украины в правительстве Юлии Свириденко, прямо раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского и призвал его сменить. Что известно о причинах отставки Федорова, как решение об этом принимал президент Владимир Зеленский и почему уход министра вызвал на Украине акции протеста — в материале РБК.
Михаил Федоров — один из давних соратников Зеленского, еще в 2019 году входил в его предвыборный штаб, отвечая за цифровое направление кампании. Сразу после вступления Зеленского в должность Федоров стал вице-премьером — министром цифровой трансформации. Он занимал этот пост более шести лет, при нем был запущен сервис госуслуг (приложение «Дия») и введены электронные паспорта вакцинации во время пандемии.
Ермак ушел с поста главы офиса Зеленского в ноябре 2025 года, на фоне коррупционного скандала с откатами на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор атомных электростанций), должности также потеряли два министра, у самого Ермака проходили обыски.
Украинский президент, отмечает Би-би-си, изначально рассматривал Федорова как замену Ермаку в своей администрации, но потом решил назначить его министром обороны. Такой выбор источники издания объясняют стремлением сделать украинскую армию максимально технологичной. Сам Зеленский объяснял, что Федоров «глубоко занимается вопросами по линии дронов». Минобороны Украины он возглавил в январе 2026 года.
После отставки Свириденко в середине июля стало известно, что Федоров не войдет в новый кабинет. Он почти сразу это подтвердил и заявил, что ему не удалось полностью организовать «трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом». По его словам, также на тендеры не перевели все закупки и не получилось «построить культуру ответственности за принятые решения».
Cтиль управления Федорова вызвал недовольство у части украинского военного руководства, пишет Financial Times (FT). Как отмечает The New York Times, военачальники считали некоторые аспекты его технологической концепции ведения боевых действий «фантастическими или наивными».
Впрочем, среди высокопоставленных украинских военных нашлись и те, кто поддерживал политику Федорова. Так, заместитель командующего Военно-воздушными силами Павел Елизаров написал рапорт, заявив, что отставка Федорова — «это большое зло для обороноспособности страны».
По данным The Economist, Федоров во время своей работы добивался отставки главкома ВСУ Александра Сырского, уже после объявления об уходе с должности он уже публично призвал к этому. «Вместо того чтобы придумать, как победить, он придумал, как расколоть страну», — сказал экс-министр.
На закрытой встрече с фракцией «Слуга народа» 15 июля Зеленский объяснил отставку министра обороны тем, что больше не может мириться с постоянным конфликтом Федорова и Сырского, рассказали источники «Украинской правды» и ТСН в Верховной раде.
«Они просто перестали слышать друг друга», — пересказал собеседник газеты слова Зеленского. Источник также привел другую цитату: «По-хорошему нужно сменить обоих. Но одновременно я этого сделать не могу».
Федоров не сумел провести реформу мобилизации, жаловался фракции Зеленский, отмечая, что с этим справиться сможет глава МВД Игорь Клименко. Последнего президент выдвинул на пост нового министра. Глава государства пообещал депутатам «Слуги народа» оставить Федорова в своей команде, говорят источники «РБК-Украина». По словам самого экс-министра, Зеленский предложил ему должность советника, но Федоров отказался.
Зеленский 16 июля публично подтвердил, что Минобороны при Федорове и руководство ВСУ не смогли найти общий язык, по его словам, «вопрос не только в личностях».
Отставка главы Минобороны Украины стала неожиданностью для ЕС, комиссар по обороне Андрюс Кубилюс подчеркнул, что после смены министра договоренности Киева и Брюсселя о финансировании поставок оружия и производстве дронов должны остаться в силе. В Еврокомиссии отметили, что за период работы Федорова на посту удалось «действительно многого добиться».
Из-за отставки Федорова в городах Украины: Киеве, Одессе, Днепре, Львове и других — начались акции протеста. Участники демонстраций держат картонные плакаты «Не трогайте то, что работает», «Верните Федорова», «Руки прочь от Федорова», передает «Украинская правда». На других листовках главкома ВСУ обвиняют в коррупции и иронизируют: «Растраты Сырского на 300 миллиардов? Увольняйте Федорова!», передает «Страна». Как отмечает «Лига Net», в прошлый раз «протесты с картонками» прошли год назад, когда был принят закон, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На фоне демонстраций и давления со стороны Европейского союза антикоррупционным органам вернули автономность.