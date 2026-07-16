Как конфликт с Сырским закончился для министра обороны Украины отставкой

После отставки Свириденко в середине июля стало известно, что Федоров не войдет в новый кабинет. Он почти сразу это подтвердил и заявил, что ему не удалось полностью организовать «трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом». По его словам, также на тендеры не перевели все закупки и не получилось «построить культуру ответственности за принятые решения».