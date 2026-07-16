В Госдуме прокомментировали угрозы Кулебы жителям Крыма

«Жители полуострова уже не раз слышали угрозы исходящие от исповедующих нацизм и шовинизм украинских политиков, которые заявляли, что камня на камне не оставят или сделают его безлюдным. Этим психически больным людям не понять, что Крым раз и навсегда вернулся домой в Россию и крымчанам нет дела до их больного воображения», — сказал Шеремет РИА Новости.