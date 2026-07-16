Ранее Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо, устроив «период охлаждения», лишить жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.
«Жители полуострова уже не раз слышали угрозы исходящие от исповедующих нацизм и шовинизм украинских политиков, которые заявляли, что камня на камне не оставят или сделают его безлюдным. Этим психически больным людям не понять, что Крым раз и навсегда вернулся домой в Россию и крымчанам нет дела до их больного воображения», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, Кулеба подобными громкими заявлениями, по всей видимости, стремится обратить на себя внимание, чтобы снова встроиться во власть.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».