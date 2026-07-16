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В Госдуме прокомментировали угрозы Кулебы жителям Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Угрозы, похожие на мечты экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы создать крымчанам невыносимые условия для жизни, уже звучали от других таких же исповедующих нацизм и шовинизм украинских политиков, но жителям полуострова нет дела до их больного воображения, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо, устроив «период охлаждения», лишить жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.

«Жители полуострова уже не раз слышали угрозы исходящие от исповедующих нацизм и шовинизм украинских политиков, которые заявляли, что камня на камне не оставят или сделают его безлюдным. Этим психически больным людям не понять, что Крым раз и навсегда вернулся домой в Россию и крымчанам нет дела до их больного воображения», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, Кулеба подобными громкими заявлениями, по всей видимости, стремится обратить на себя внимание, чтобы снова встроиться во власть.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.

Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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