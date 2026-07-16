Начальник генштаба Азербайджана посетил воинские части в Белоруссии

В 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов готовят операторов БПЛА, руководителей полетов, инженерно-технический состав. Также центр выполняет полный цикл работ — от сборки и ремонта дронов до их испытаний и применения. Центр эксплуатирует все беспилотные авиационные комплексы, состоящие на вооружении белорусской армии. С 2022 по 2025 год в центре подготовлено более 1300 специалистов для вооруженных сил и более 170 специалистов для других силовых структур Белоруссии.