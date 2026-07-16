Начальник генштаба Азербайджана посетил воинские части в Белоруссии

«В ходе официального визита в Беларусь первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — начальник генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Велиев Керим Тофиг оглы посетил воинские части вооруженных сил Республики Беларусь», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Отмечается, что его сопровождал первый заместитель министра обороны Белоруссии, начальник генштаба вооруженных сил страны Павел Муравейко.
Согласно сообщению, глава азербайджанской делегации посетил 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду и 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. В ходе посещения он ознакомился с задачами, учебно-материальной базой, порядком подготовки военнослужащих, а также с образцами вооружения, военной и специальной техникой, состоящими на вооружении воинских частей.
В 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов готовят операторов БПЛА, руководителей полетов, инженерно-технический состав. Также центр выполняет полный цикл работ — от сборки и ремонта дронов до их испытаний и применения. Центр эксплуатирует все беспилотные авиационные комплексы, состоящие на вооружении белорусской армии. С 2022 по 2025 год в центре подготовлено более 1300 специалистов для вооруженных сил и более 170 специалистов для других силовых структур Белоруссии.
Велиев прибыл в Белоруссию с официальным визитом 13 июля. В том числе он провел в Минске переговоры с белорусским коллегой Муравейко. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.