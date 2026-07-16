Мирошник связал перестановки в кабмине Украины с борьбой за транши

В беседе с ИС «Вести» дипломат заявил, что кадровые решения продиктованы столкновением политических и коррупционных интересов.
Комментируя отставку Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, Мирошник назвал ее частью плана Зеленского по устранению возможного конкурента, обладающего поддержкой Запада и политическими амбициями.
«Здесь, конечно, есть столкновение и политических, и коррупционных интересов, а именно контроля за огромными международными траншами, которые поступают на украинскую территорию на поддержание конфликта. Поэтому Зеленский бесспорно стремился ликвидировать или отодвинуть своего соперника», — заявил дипломат.
Мирошник добавил, что Зеленский опасается появления политической альтернативы, на которую западные страны смогут сделать ставку. По мнению посла, в этом случае украинский лидер может потерять свое «право на сольное выступление».
Федоров объявил об отставке вечером 15 июля. Он признал, что за время работы не смог перестроить Минобороны Украины в соответствии со стандартами НАТО и принципами «здравого смысла», а также сформировать в ведомстве культуру ответственности за принимаемые решения.
По словам бывшего министра, процесс реформ был начат, часть сотрудников уволили. При этом Федоров отметил, что с теми, кто препятствовал изменениям, следовало действовать еще жестче.
Федоров возглавил украинское Минобороны 14 января. Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что Федоров мешал коррупционерам, пытавшимся заработать на военном бюджете Украины.