Замкомандира полка «Запада» Гагарин: войска России добрались до окрестностей Славянска

«Украинское командование направляет и в Славянск, и в Краматорск довольно-таки большой контингент. Правда разношерстный. То есть в подразделениях есть как и хорошо обученные и подготовленные украинские боевики, так и так называемое пушечное мясо, то есть насильно мобилизованные солдаты», — приводит слова эксперта ТАСС.