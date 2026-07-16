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Иран назвал недвижимость Трампа на Ближнем Востоке «законной целью»

Иранские вооруженные силы считают недвижимость американского президента Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Это указано в сообщении пресс-службы КСИР в Telegram-канале.

Источник: Reuters

Речь в посте идет о нескольких гольф-клубах и небоскребах Трампа. Среди них — Trump International Hotel & Tower (Дубай), Trump Plaza (Джеда), Trump Tower (Эр-Рияд).

В начале июля США и Иран возобновили активные боевые действия, переговоры об окончатеьном мирном урегулировании фактически сорвались. С того момента Белый дом несколько раз получал информацию о планирующемся покушении на Дональда Трампа. По одной из версий — Иран намеревался убить американского лидера во время саммита НАТО. Сам он отвергал такую информацию, однако заявил, что распорядился «разбомбить» Иран, если его все-таки убьют.

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