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СМИ: Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября

Власти Черногории всерьез рассматривают возможность ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Такую информацию распространило издание DAN, ссылаясь на собственный источник в правительстве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Ожидается, что, если решение будет принято, новые правила начнут действовать уже с 1 октября.

Как пишет газета, введение виз станет лишь первым шагом на пути приведения визовой политики страны в соответствие с нормами Европейского союза. В перспективе ограничения могут затронуть путешественников из Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и еще ряда государств.

Кроме того, DAN сообщает, что Черногория намерена организовать процесс оформления виз через международного оператора VFS Global. Эта компания уже занимается приемом документов и сбором биометрических данных для большинства стран Шенгенской зоны.

Ранее стало известно о планах Еврокомиссии ввести новые визовые ограничения для россиян. Их хотят запустить в 2027 году. Поводом для ужесточения мер послужило письмо от 11 стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии. Авторы обращения считают недопустимым, что все больше российских туристов проводят время на европейских курортах.

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