СМИ: Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября

Ранее стало известно о планах Еврокомиссии ввести новые визовые ограничения для россиян. Их хотят запустить в 2027 году. Поводом для ужесточения мер послужило письмо от 11 стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии. Авторы обращения считают недопустимым, что все больше российских туристов проводят время на европейских курортах.