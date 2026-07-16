СМИ: Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября

Ожидается, что, если решение будет принято, новые правила начнут действовать уже с 1 октября.
Как пишет газета, введение виз станет лишь первым шагом на пути приведения визовой политики страны в соответствие с нормами Европейского союза. В перспективе ограничения могут затронуть путешественников из Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и еще ряда государств.
Кроме того, DAN сообщает, что Черногория намерена организовать процесс оформления виз через международного оператора VFS Global. Эта компания уже занимается приемом документов и сбором биометрических данных для большинства стран Шенгенской зоны.
Ранее стало известно о планах Еврокомиссии ввести новые визовые ограничения для россиян. Их хотят запустить в 2027 году. Поводом для ужесточения мер послужило письмо от 11 стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии. Авторы обращения считают недопустимым, что все больше российских туристов проводят время на европейских курортах.