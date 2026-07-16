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Рада утвердила 16 новых министров после отставки предыдущего правительства

Рада утвердила новых министров, оставив пустовать лишь кресла глав МИД и МО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Верховная рада Украины утвердила новый состав кабинета министров, за исключением глав МИД и Минобороны.

Часть чиновников сохранили свои посты:

Денис Шмыгаль остался главой Министерства энергетики; Татьяна Бережная — гуманитарной политики; Сергей Марченко — финансов;Денис Улютин — социальной политики;Матвей Бедный — молодежи и спорта;Виктор Ляшко — здравоохранения.

Новые назначения:

Всеволод Ченцов стал министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;Виталий Безгин — по делам общин и территорий; Андрей Бутенко — образования; Иван Выговский — внутренних дел; Тарас Высоцкий — аграрной политики; Николай Калашник — инфраструктуры и транспорта; Виталий Ким — по делам ветеранов; Александр Кравченко — экономики и окружающей среды; Денис Маслов — юстиции; Оксана Ферчук — цифровой трансформации.

Во вторник украинский парламент уволил с поста председателя правительства Юлию Свириденко, что привело к отставке всего прежнего кабинета. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, связанный с делом Тимура Миндича — соратника Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики.

Свириденко проработала в должности менее года. Западные СМИ и эксперты отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами кадровые новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.

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