NTV: Германия присоединится к учениям Франции по ядерному сдерживанию

Германия этой осенью впервые присоединится к военным учениям по ядерному сдерживанию, организатором которых выступает Франция. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ.
По информации телеканала, официальные договоренности будут закреплены в пятницу на немецкой авиабазе Нерфених, где состоится заседание франко-германского совета по вопросам обороны и безопасности.
Как отмечает NTV, форсирование интеграции Берлина и Парижа в сфере ядерного сдерживания напрямую связано с тем, что европейские столицы все меньше рассчитывают на гарантии военной поддержки со стороны президента США Дональда Трампа. Помимо ядерного зонтика, страны намерены укрепить связи и в области обычных вооружений. По данным правительственных источников, на повестке дня стоит обсуждение закрытого проекта по созданию европейского истребителя нового поколения (FCAS), а также совместная разработка беспилотников и современных систем боевого управления.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о вступлении страны в период «продвинутого ядерного сдерживания». Эта доктрина подразумевает не только увеличение числа французских ядерных боеголовок, но и допуск европейских партнеров к совместным тренировкам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что текущая международная напряженность несет в себе крайне высокие риски прямого вооруженного столкновения между НАТО и Россией, которое способно стремительно перерасти в полноценный обмен ядерными ударами.