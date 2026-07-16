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NTV: Германия присоединится к учениям Франции по ядерному сдерживанию

Германия впервые примет участие в учениях ядерных сил Франции. По данным СМИ, Берлин и Париж форсируют военное сотрудничество из-за неуверенности в поддержке со стороны США. К новой ядерной доктрине Эмманюэля Макрона планируют присоединиться еще семь европейских стран, несмотря на предупреждения РФ о рисках эскалации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Германия этой осенью впервые присоединится к военным учениям по ядерному сдерживанию, организатором которых выступает Франция. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ.

По информации телеканала, официальные договоренности будут закреплены в пятницу на немецкой авиабазе Нерфених, где состоится заседание франко-германского совета по вопросам обороны и безопасности.

Как отмечает NTV, форсирование интеграции Берлина и Парижа в сфере ядерного сдерживания напрямую связано с тем, что европейские столицы все меньше рассчитывают на гарантии военной поддержки со стороны президента США Дональда Трампа. Помимо ядерного зонтика, страны намерены укрепить связи и в области обычных вооружений. По данным правительственных источников, на повестке дня стоит обсуждение закрытого проекта по созданию европейского истребителя нового поколения (FCAS), а также совместная разработка беспилотников и современных систем боевого управления.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о вступлении страны в период «продвинутого ядерного сдерживания». Эта доктрина подразумевает не только увеличение числа французских ядерных боеголовок, но и допуск европейских партнеров к совместным тренировкам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что текущая международная напряженность несет в себе крайне высокие риски прямого вооруженного столкновения между НАТО и Россией, которое способно стремительно перерасти в полноценный обмен ядерными ударами.

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