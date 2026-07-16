NTV: Германия присоединится к учениям Франции по ядерному сдерживанию

Как отмечает NTV, форсирование интеграции Берлина и Парижа в сфере ядерного сдерживания напрямую связано с тем, что европейские столицы все меньше рассчитывают на гарантии военной поддержки со стороны президента США Дональда Трампа. Помимо ядерного зонтика, страны намерены укрепить связи и в области обычных вооружений. По данным правительственных источников, на повестке дня стоит обсуждение закрытого проекта по созданию европейского истребителя нового поколения (FCAS), а также совместная разработка беспилотников и современных систем боевого управления.