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В Еврокомиссии удивились отставке главы Минобороны Украины

В Еврокомиссии обратили внимание на отставку главы Минобороны Украины и назвали ее поводом для вопросов. Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в беседе с «Европейской правдой» отметил, что именно с этим чиновником Брюссель выстроил механизм взаимодействия по военной помощи.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мое личное мнение: это поставит вопрос, почему такого человека заменяют. Но, наверное, еще рано об этом говорить, ведь мы не знаем, каким будет состав правительства», — заявил Кубилюс.

Он подчеркнул, что Евросоюзу удалось наладить эффективную работу с Михаилом Федоровым и его заместителем Сергеем Боевым. Стороны уже утвердили первый список вооружений, согласовали график использования европейского финансирования для выпуска беспилотников, а первые поступления уже зафиксированы на счетах Киева.

Кубилюс добавил, что в скором времени Киев ждет очередной транш финансовой поддержки от ЕС. Эти деньги могут направить на закупку ракет, истребителей и других видов вооружения. Параллельно продолжается работа над проектом противоракетной системы Freya и разработки украинской программы по производству баллистических ракет.

Михаил Федоров занял пост министра обороны Украины в январе 2026 года. Владимир Зеленский снял его с должности 15 июля. Уже на следующий день в Киеве и Львове прошли акции протеста — участники выражали недовольство кадровым решением президента.

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