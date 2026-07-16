В Еврокомиссии удивились отставке главы Минобороны Украины

«Мое личное мнение: это поставит вопрос, почему такого человека заменяют. Но, наверное, еще рано об этом говорить, ведь мы не знаем, каким будет состав правительства», — заявил Кубилюс.
Он подчеркнул, что Евросоюзу удалось наладить эффективную работу с Михаилом Федоровым и его заместителем Сергеем Боевым. Стороны уже утвердили первый список вооружений, согласовали график использования европейского финансирования для выпуска беспилотников, а первые поступления уже зафиксированы на счетах Киева.
Кубилюс добавил, что в скором времени Киев ждет очередной транш финансовой поддержки от ЕС. Эти деньги могут направить на закупку ракет, истребителей и других видов вооружения. Параллельно продолжается работа над проектом противоракетной системы Freya и разработки украинской программы по производству баллистических ракет.
Михаил Федоров занял пост министра обороны Украины в январе 2026 года. Владимир Зеленский снял его с должности 15 июля. Уже на следующий день в Киеве и Львове прошли акции протеста — участники выражали недовольство кадровым решением президента.