Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: йеменские хуситы готовятся перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть Баб-эль-Мандеб, если США нанесут удар по энергетической инфраструктуре Ирана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники передает, что хуситы завершили подготовку к блокированию Баб-эль-Мандебского пролива, разместив ракеты и беспилотники вблизи «ворот» в Красное море, и ждут приказа начать операцию. Ирландская газета Irish Independent утверждает, что хуситы перенимают опыт Ирана и перед операцией назначают нескольких преемников на каждый руководящий пост, готовясь к длительной борьбе.

Согласно Reuters, представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уже прибыли в Йемен, чтобы контролировать принятие решения о блокировании пролива.

По мнению источников, перекрыть пролив не составит труда: «Любой, у кого есть оружие, может прервать судоходство. Для этого необязательно иметь сложные ракеты». По данным Irish Independent, хуситы будут сотрудничать с сомалийской группировкой «Аш-Шабааб», чтобы контролировать обе стороны этого водного пути.

Перекрытие Баб-эль-Мандеба чревато серьезным обострением глобального энергетического кризиса, вызванного закрытием Ираном Ормузского пролива. Через Баб-эль-Мандебский пролив, который через Красное море ведет к Суэцкому каналу, ежегодно проходит 10−12% мировой морской торговли.

Если хуситы решатся на этот шаг, одновременно будут закрыты два основных маршрута экспорта нефти на Ближнем Востоке.

Это станет очередным витком энергетического кризиса, откроет новый фронт в войне США с Ираном и обеспечит Тегерану серьезные рычаги влияния на переговорах с администрацией Дональда Трампа.

Кроме того, это позволит хуситам наказать Саудовскую Аравию, их давнего врага. Эр-Рияд уже пошел на эскалацию, разбомбив в понедельник взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Саны (столица Йемена, контролируемая хуситами. — Прим. ред.), чтобы помешать приземлиться иранскому самолету с делегацией хуситов на борту, возвращавшейся с похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ хуситы выпустили ракеты по южной части Саудовской Аравии. Это действия нарушили перемирие, действовавшее с марта 2022 года, после десятилетней войны, в результате которой, по оценкам ООН, погибло 377 тыс. человек.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше