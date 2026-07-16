СМИ: йеменские хуситы готовятся перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники передает, что хуситы завершили подготовку к блокированию Баб-эль-Мандебского пролива, разместив ракеты и беспилотники вблизи «ворот» в Красное море, и ждут приказа начать операцию. Ирландская газета Irish Independent утверждает, что хуситы перенимают опыт Ирана и перед операцией назначают нескольких преемников на каждый руководящий пост, готовясь к длительной борьбе.
По мнению источников, перекрыть пролив не составит труда: «Любой, у кого есть оружие, может прервать судоходство. Для этого необязательно иметь сложные ракеты». По данным Irish Independent, хуситы будут сотрудничать с сомалийской группировкой «Аш-Шабааб», чтобы контролировать обе стороны этого водного пути.
Перекрытие Баб-эль-Мандеба чревато серьезным обострением глобального энергетического кризиса, вызванного закрытием Ираном Ормузского пролива. Через Баб-эль-Мандебский пролив, который через Красное море ведет к Суэцкому каналу, ежегодно проходит 10−12% мировой морской торговли.
Если хуситы решатся на этот шаг, одновременно будут закрыты два основных маршрута экспорта нефти на Ближнем Востоке.
Кроме того, это позволит хуситам наказать Саудовскую Аравию, их давнего врага. Эр-Рияд уже пошел на эскалацию, разбомбив в понедельник взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Саны (столица Йемена, контролируемая хуситами. — Прим. ред.), чтобы помешать приземлиться иранскому самолету с делегацией хуситов на борту, возвращавшейся с похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ хуситы выпустили ракеты по южной части Саудовской Аравии. Это действия нарушили перемирие, действовавшее с марта 2022 года, после десятилетней войны, в результате которой, по оценкам ООН, погибло 377 тыс. человек.