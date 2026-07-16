В Польше планируют создать режим «предвоенного положения»

Министерство национальной обороны Польши разрабатывает поправки в законодательство, которые введут в стране новый правовой статус — режим «предвоенного положения» или «полной готовности государства к военным действиям». Об этом заявил советник главы польского оборонного ведомства Мачея Самсоновича.
Представитель министерства официально подтвердил факт подготовки документа, однако от раскрытия конкретных деталей пока воздержался. «Мы работаем над этим, я не хочу вдаваться в детали. Режим полной готовности к войне — так это называется в проекте», — подчеркнул Самсонович.
Польский профильный портал Defence24 раскрывает практический смысл готовящихся нововведений. По данным издания, этот шаг призван устранить юридический пробел, существующий между режимами работы государства в мирное время и в условиях официально объявленного военного положения. Введение статуса «предвоенного положения» позволит польским властям на законных основаниях начать оперативную переброску собственных вооруженных сил, обеспечить беспрепятственный прием войск союзников, а также заблаговременно подготовить национальную инфраструктуру к возможным боевым действиям.