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В Польше планируют создать режим «предвоенного положения»

В польское законодательство планируют ввести понятие «предвоенного положения». Новый правовой режим призван устранить юридический пробел между мирным и военным временем. Он позволит властям оперативно перебрасывать армию, принимать союзные войска и готовить инфраструктуру к возможным боевым действиям.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Министерство национальной обороны Польши разрабатывает поправки в законодательство, которые введут в стране новый правовой статус — режим «предвоенного положения» или «полной готовности государства к военным действиям». Об этом заявил советник главы польского оборонного ведомства Мачея Самсоновича.

Представитель министерства официально подтвердил факт подготовки документа, однако от раскрытия конкретных деталей пока воздержался. «Мы работаем над этим, я не хочу вдаваться в детали. Режим полной готовности к войне — так это называется в проекте», — подчеркнул Самсонович.

Польский профильный портал Defence24 раскрывает практический смысл готовящихся нововведений. По данным издания, этот шаг призван устранить юридический пробел, существующий между режимами работы государства в мирное время и в условиях официально объявленного военного положения. Введение статуса «предвоенного положения» позволит польским властям на законных основаниях начать оперативную переброску собственных вооруженных сил, обеспечить беспрепятственный прием войск союзников, а также заблаговременно подготовить национальную инфраструктуру к возможным боевым действиям.