В Польше планируют создать режим «предвоенного положения»

Представитель министерства официально подтвердил факт подготовки документа, однако от раскрытия конкретных деталей пока воздержался. «Мы работаем над этим, я не хочу вдаваться в детали. Режим полной готовности к войне — так это называется в проекте», — подчеркнул Самсонович.