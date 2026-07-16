Председателем Общественной палаты Крыма стал ветеран СВО Илья Казаков

В Симферополе на первом заседании Общественной палаты Республики Крым нового пятого состава новым председателем избран ветеран специальной военной операции Илья Казаков. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.
Отмечается, что он руководит Алуштинским подразделением Ассоциации ветеранов СВО и является выпускником региональной программы «Герои Крыма».
Ранее мы писали, что участник кадровой программы «Герои Крыма» Дмитрий Дольников избран главой администрации Мирновского сельского поселения. Дмитрий принимал участие в сложных операциях, имеет большое количество наград за боевые заслуги и верность долгу. Дольников принял решение стать участником кадрового проекта «Герои Крыма» и уже прошел обучение в рамках первого модуля.