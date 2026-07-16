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Черногория может отменить безвиз для белорусов и россиян с октября

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Черногория может отменить 30-дневный безвизовый режим для российских и белорусских туристов уже с октября, сообщила местная газета Dan.

Источник: Sputnik.by

По данным издания, причиной возможных изменений может быть курс Черногории на согласование визовой политики с Евросоюзом.

«Кабмин Черногории скоро мог бы принять решение о введении визового режима для российских и белорусских граждан, которое вероятнее всего, вступит в силу 1 октября», — говорится в публикации.

Так, страна, которая имеет статус кандидата на вступление в ЕС, постепенно «выравнивает» свою визовую политику с общеевропейской.

На следующем этапе гармонизации визовые ограничения могут затронуть граждан Турции, а затем постепенно распространиться на жителей Китая, ОАЭ, Катара и Бахрейна, пишет Dan.

Ранее информация о возможной отмене безвиза для белорусов и россиян уже появлялась в феврале этого года.

Представители МИД Черногории тогда заявляли, что страна рассчитывает завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2026 года, а само присоединение ожидается в 2028-м.

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