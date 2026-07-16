Черногория может отменить безвиз для белорусов и россиян с октября

По данным издания, причиной возможных изменений может быть курс Черногории на согласование визовой политики с Евросоюзом.
«Кабмин Черногории скоро мог бы принять решение о введении визового режима для российских и белорусских граждан, которое вероятнее всего, вступит в силу 1 октября», — говорится в публикации.
Так, страна, которая имеет статус кандидата на вступление в ЕС, постепенно «выравнивает» свою визовую политику с общеевропейской.
Ранее информация о возможной отмене безвиза для белорусов и россиян уже появлялась в феврале этого года.
Представители МИД Черногории тогда заявляли, что страна рассчитывает завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2026 года, а само присоединение ожидается в 2028-м.