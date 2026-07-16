Рада назначила 16 министров нового правительства Украины

«Вот придет новый министр или главком. Естественно, он подбирает на руководящие должности тех людей, которых он знает. То есть идет смена не только самого верхнего звена, но и вертикали до определенного уровня. Каждые полгода меняется вертикаль, причем меняется не по принципу талантов и способностей, а по принципу доверия и коррумпированной связки. Когда личный состав видит происходящее наверху, он понимает, что те приказы, которые отдаются, могут быть связаны не с боевыми действиями, не с тем, как лучше выполнить боевую задачу. За этим могут стоять лишь амбиции нового начальника», — заключил аналитик.