Юрий Станкевич подал документы на участие в выборах в Госдуму

Действующий депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич подал документы на участие в выборах в Государственную Думу IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Кандидатов в депутаты утвердили на первом этапе XXIII съезда «Единой России», который состоялся 28 июня в Москве.
Юрий Станкевич выдвигается по одномандатному округу № 131.
«Избирая депутатов Государственной Думы, наши соотечественники реализуют важнейший конституционный принцип народовластия», — отметил он.
Напомним, списки кандидатов от «Единой России» были сформированы по итогам праймериз. В Нижегородской области проголосовало более 150 тысяч человек.
Подача документов продолжается.
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