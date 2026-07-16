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Юрий Станкевич подал документы на участие в выборах в Госдуму

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября.

Источник: Время

Действующий депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич подал документы на участие в выборах в Государственную Думу IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Кандидатов в депутаты утвердили на первом этапе XXIII съезда «Единой России», который состоялся 28 июня в Москве.

Юрий Станкевич выдвигается по одномандатному округу № 131.

«Избирая депутатов Государственной Думы, наши соотечественники реализуют важнейший конституционный принцип народовластия», — отметил он.

Напомним, списки кандидатов от «Единой России» были сформированы по итогам праймериз. В Нижегородской области проголосовало более 150 тысяч человек.

Подача документов продолжается.

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