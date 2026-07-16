Автор напоминает, что договоры между США и Италией об использовании итальянских баз были подписаны в начале 1950-х годов, когда беспилотников еще не существовало, а военные технологии были на уровне каменного века по сравнению с сегодняшним днем. Сейчас американские базы в Италии, по мнению Орсини, служат американцам, а не итальянцам. Они используются не для защиты Италии, а в войнах Белого дома, и служат для усиления проекции мощи США вдали от американских границ.