Иранская газета Hamshahri обвинила премьер-министра Италии Джорджу Мелони в причастности к убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Орсини считает, что это обвинение безосновательно: Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате американо-израильского удара. Мелони не знала об этих планах, что доказывает ситуация с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. В тот день он находился в Дубае, и никто не сообщил ему о готовящемся нападении на Иран.
Но если удары по Ирану продолжатся с той же интенсивностью, как в последние дни, президент США Дональд Трамп вновь начнет давить на правительство Мелони. Сотни американских самолетов вновь начнут взлетать с американских баз в Италии. А Крозето заведет свою привычную шарманку о том, что Италия не участвует в войне против Ирана, поскольку американские истребители выполняют техническую, логистическую и вспомогательную деятельность, как это предусмотрено двусторонними соглашениями.
Однако логистические рейсы, по словам Орсини, могут использоваться для перевозки оружия, техники, личного состава, топлива, продовольствия и других материалов, необходимых для поддержки военных операций.
Орсини приводит в пример вылет, совершенный из Италии 19 марта 2026 года разведывательным беспилотником ВМС США MQ-4C Triton. По данным автора, аппарат использовался для наблюдения за целями на иранском острове Харк, которые планировалось поразить, а также для обнаружения иранских катеров.
Орсини признает, что Triton взлетает без разрешения Мелони и Крозето, но он имеет решающее значение для уничтожения целей на территории Ирана. И Крозето прав, когда говорит, что ни одно правительство не смогло бы помешать американским самолетам взлетать с итальянских баз.
Автор напоминает, что договоры между США и Италией об использовании итальянских баз были подписаны в начале 1950-х годов, когда беспилотников еще не существовало, а военные технологии были на уровне каменного века по сравнению с сегодняшним днем. Сейчас американские базы в Италии, по мнению Орсини, служат американцам, а не итальянцам. Они используются не для защиты Италии, а в войнах Белого дома, и служат для усиления проекции мощи США вдали от американских границ.