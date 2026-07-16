В Свердловской области поручили подготовить документы для выплат жителям

«Поручил министру строительства и развития инфраструктуры организовать работу по подготовке документов для получения выплат по утрате жилья или на капитальный ремонт. Процесс был эффективно настроен в Кушве, и уже завтра люди, чье жилье пострадало от урагана, получат сертификаты на новое жилье. Аналогично должно быть во всех муниципалитетах, где люди имеют право на выплаты», — написал Паслер в своем канале на платформе «Макс» по итогам встречи с жителями, пострадавшими от паводка.