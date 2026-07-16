Курс на партнерство: в Минске прошел совместный прием России и Китая

Там отметили, что мероприятие впервые прошло в таком формате в белорусской столице. В нем приняли участие посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань, посол России Борис Грызлов, представители белорусских органов власти, иностранных дипмиссий, научных и культурных учреждений.
Грызлов отметил, что договор, подписанный в 2001 году, стал основой для развития отношений Москвы и Пекина.
«Российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве полностью оправдал свое историческое предназначение. Он заложил механизм регулярных контактов на высшем уровне, координации позиций по международным вопросам», — заявил российский дипломат.
По словам посла, за 25 лет товарооборот между Россией и Китаем вырос в 30 раз и уже несколько лет превышает 200 миллиардов долларов.
«Доля российского рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях продолжает расти», — добавил он.
Кроме того, страны также развивают транспортные проекты и гуманитарное сотрудничество.
Дипломат подчеркнул, что отношения России и Китая продолжают развиваться. По его словам, партнерство двух стран стало одним из факторов поддержания стабильности в мире.