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Курс на партнерство: в Минске прошел совместный прием России и Китая

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Дипмиссии России и Китая провели в Минске совместный прием по случаю 25-летия со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщили Sputnik в посольстве РФ.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что мероприятие впервые прошло в таком формате в белорусской столице. В нем приняли участие посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань, посол России Борис Грызлов, представители белорусских органов власти, иностранных дипмиссий, научных и культурных учреждений.

Грызлов отметил, что договор, подписанный в 2001 году, стал основой для развития отношений Москвы и Пекина.

«Российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве полностью оправдал свое историческое предназначение. Он заложил механизм регулярных контактов на высшем уровне, координации позиций по международным вопросам», — заявил российский дипломат.

По словам посла, за 25 лет товарооборот между Россией и Китаем вырос в 30 раз и уже несколько лет превышает 200 миллиардов долларов.

«Доля российского рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях продолжает расти», — добавил он.

Кроме того, страны также развивают транспортные проекты и гуманитарное сотрудничество.

Отдельное внимание Грызлов уделил совместной работе Москвы и Пекина в ООН, БРИКС и ШОС, а также сотрудничеству в сфере космоса, включая проект Международной научной лунной станции.

Дипломат подчеркнул, что отношения России и Китая продолжают развиваться. По его словам, партнерство двух стран стало одним из факторов поддержания стабильности в мире.

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