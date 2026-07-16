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В Волжском обновили список укрытий при ракетной угрозе на 930 адресов

Перед уходом в укрытие специалисты советуют перекрыть в квартире газ, воду и отключить электричество.

Власти Волжского опубликовали актуальный список заглубленных помещений, где горожане смогут спрятаться при чрезвычайной ситуации. В итоговый перечень вошло 930 адресов — это подвалы жилых домов и другие пригодные для укрытия строения.

Также в мэрии пояснили, как действовать при разных типах угроз: ракетной опасности, атаке беспилотников, химическом или радиационном заражении. Общий алгоритм единый: услышав сигнал тревоги, нужно взять документы, деньги, аптечку и «тревожный набор». В него обязательно входят вода из расчёта 1,5 литра на человека и продукты на трое суток, а также фонарик и средства связи, сообщают в мэрии.

Перед уходом в укрытие специалисты советуют перекрыть в квартире газ, воду и отключить электричество. Все необходимые вещи лучше собрать заранее, чтобы в критической ситуации не терять время на сборы.

Ранее сообщалось, что в городе Волжском будут включать сирены на время ракетной опасности.

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