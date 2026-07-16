В Волжском обновили список укрытий при ракетной угрозе на 930 адресов

Власти Волжского опубликовали актуальный список заглубленных помещений, где горожане смогут спрятаться при чрезвычайной ситуации. В итоговый перечень вошло 930 адресов — это подвалы жилых домов и другие пригодные для укрытия строения.
Также в мэрии пояснили, как действовать при разных типах угроз: ракетной опасности, атаке беспилотников, химическом или радиационном заражении. Общий алгоритм единый: услышав сигнал тревоги, нужно взять документы, деньги, аптечку и «тревожный набор». В него обязательно входят вода из расчёта 1,5 литра на человека и продукты на трое суток, а также фонарик и средства связи, сообщают в мэрии.
Перед уходом в укрытие специалисты советуют перекрыть в квартире газ, воду и отключить электричество. Все необходимые вещи лучше собрать заранее, чтобы в критической ситуации не терять время на сборы.
Ранее сообщалось, что в городе Волжском будут включать сирены на время ракетной опасности.