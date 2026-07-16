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Евгений Люлин подал документы на участие в выборах в Заксобрание

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября.

Источник: Время

Действующий председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 16 июля подал документы в Дзержинскую избирательную комиссию по одномандатному округу № 12. Об этом он сообщил в своем канале МАКС.

Он собирается снова представлять интересы города химиков в Законодательном собрании Нижегородской области.

Люлин напомнил, что «совсем немного времени остается до 100-летнего юбилея Дзержинска, который важно встретить достойно».

«Каждый кандидат в депутаты Законодательного собрания должен чувствовать личную ответственность перед людьми», — отметил он.

Подробнее о выборах в Нижегородской области в 2026 году — на сайте ИА «Время Н».