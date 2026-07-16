Vatanemrooz назвала план Трампа по Ормузу провальным

Возобновление войны против Ирана администрацией Дональда Трампа обернется дорогостоящей и безрезультатной ошибкой Вашингтона, пишет иранская газета Vatanemrooz.
Нарушение Вашингтоном условий меморандума о взаимопонимании и повторное блокирование Ормузского пролива для иранских судов незамедлительно отразилось на мировых энергетических рынках.
Цены на нефть, по данным издания, взлетели до месячного максимума, а танкерный трафик в Ормузском проливе упал до двухмесячного минимума.
Позднее, 14 июля, он отказался от этой идеи, заявив, что заменит сбор торговыми и инвестиционными соглашениями со странами Персидского залива.
Американский сенатор Энди Ким предупредил Трампа, что такая политика не только не сдержит кризис, но и повысит стоимость жизни для американцев.
Эти колоссальные затраты приведут к росту цен на товары повседневного спроса — от удобрений, необходимых для сельского хозяйства, до детских игрушек.
Ким назвал действия администрации Трампа «угрозой для мировой экономики» и напомнил, что американцы уже понесли «убытки в десятки миллиардов долларов из-за роста цен на топливо, а фермеры и владельцы малого бизнеса лишились возможности планировать свою экономическую деятельность в долгосрочной перспективе».
Международные эксперты и политики указали на отсутствие у США морской границы в Ормузском проливе и назвали план Трампа по взиманию 20-процентного сбора с грузов, проходящих через Ормуз необоснованным. По их словам, США как страна, не имеющая морской границы в Персидском заливе и Ормузском проливе, в соответствии с международным правом не обладают юрисдикцией для взимания платы за проход судов в этом водном коридоре.
Иран, в свою очередь, заявил, что будет решительно противодействовать амбициозным планам США в Ормузском проливе и Персидском заливе.
Международная морская организация выступила против введения обязательных сборов за проход через международные проливы, отметив, что ожидает подробностей американского предложения. Эта реакция показывает, что даже на уровне учреждений, ответственных за морские перевозки, инициатива Трампа встретила серьезные сомнения и сопротивление.