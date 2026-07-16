Vatanemrooz назвала план Трампа по Ормузу провальным

Международные эксперты и политики указали на отсутствие у США морской границы в Ормузском проливе и назвали план Трампа по взиманию 20-процентного сбора с грузов, проходящих через Ормуз необоснованным. По их словам, США как страна, не имеющая морской границы в Персидском заливе и Ормузском проливе, в соответствии с международным правом не обладают юрисдикцией для взимания платы за проход судов в этом водном коридоре.