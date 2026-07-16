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Vatanemrooz назвала план Трампа по Ормузу провальным

Война против Ирана, которую Белый дом рассчитывал завершить за три дня, продолжается пятый месяц. Вашингтон не достиг заявленных целей, стратегия США, по оценке издания, свелась к отдельным ночным атакам и восстановлению блокады Ормузского пролива.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Возобновление войны против Ирана администрацией Дональда Трампа обернется дорогостоящей и безрезультатной ошибкой Вашингтона, пишет иранская газета Vatanemrooz.

Нарушение Вашингтоном условий меморандума о взаимопонимании и повторное блокирование Ормузского пролива для иранских судов незамедлительно отразилось на мировых энергетических рынках.

Цены на нефть, по данным издания, взлетели до месячного максимума, а танкерный трафик в Ормузском проливе упал до двухмесячного минимума.

В такой обстановке Трамп — «незадачливый покоритель Ормуза» — заявил, что США намерены обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, взимая 20%-ную пошлину с проходящих судов. Это вызвало шквал критики как внутри, так и за пределами США.

Позднее, 14 июля, он отказался от этой идеи, заявив, что заменит сбор торговыми и инвестиционными соглашениями со странами Персидского залива.

Американский сенатор Энди Ким предупредил Трампа, что такая политика не только не сдержит кризис, но и повысит стоимость жизни для американцев.

Эти колоссальные затраты приведут к росту цен на товары повседневного спроса — от удобрений, необходимых для сельского хозяйства, до детских игрушек.

Энди Ким
американский сенатор

Ким назвал действия администрации Трампа «угрозой для мировой экономики» и напомнил, что американцы уже понесли «убытки в десятки миллиардов долларов из-за роста цен на топливо, а фермеры и владельцы малого бизнеса лишились возможности планировать свою экономическую деятельность в долгосрочной перспективе».

Более того, эксперты утверждают, что инициатива Трампа не имела правовых оснований.

Международные эксперты и политики указали на отсутствие у США морской границы в Ормузском проливе и назвали план Трампа по взиманию 20-процентного сбора с грузов, проходящих через Ормуз необоснованным. По их словам, США как страна, не имеющая морской границы в Персидском заливе и Ормузском проливе, в соответствии с международным правом не обладают юрисдикцией для взимания платы за проход судов в этом водном коридоре.

Также США не представили никаких конкретных правовых или исполнительных механизмов для реализации этого плана, что усиливает сомнения в его осуществимости.

Иран, в свою очередь, заявил, что будет решительно противодействовать амбициозным планам США в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Международная морская организация выступила против введения обязательных сборов за проход через международные проливы, отметив, что ожидает подробностей американского предложения. Эта реакция показывает, что даже на уровне учреждений, ответственных за морские перевозки, инициатива Трампа встретила серьезные сомнения и сопротивление.

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