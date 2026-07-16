Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назвал кандидата на пост министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру временно исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару на пост главы Минобороны Украины.

Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру временно исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару на пост главы Минобороны Украины.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили», — написал он в телеграм-канале.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о своей отставке накануне.

Хмара — кадровый офицер СБУ, возглавил ведомство 5 января. До этого он занимал должность начальника Центра специальных операций «А» СБУ.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».