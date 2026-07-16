МИД назвал участие Южной Кореи в перевооружении НАТО недопустимым

По сообщению на сайте министерства, встреча дипломатов состоялась в четверг.
«Было заявлено о недопустимости превращения Республики Корея в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россией», — говорится в сообщении.
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