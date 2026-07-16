Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД назвал участие Южной Кореи в перевооружении НАТО недопустимым

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил послу Южной Кореи Ли Соку Пэ о недопустимости участия страны в перевооружении НАТО, открыто заявившего о подготовке к войне с РФ, сообщили в российском МИД.

Источник: © РИА Новости

По сообщению на сайте министерства, встреча дипломатов состоялась в четверг.

«Было заявлено о недопустимости превращения Республики Корея в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россией», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше