WSJ рассказал о «редком вызове» Зеленскому из-за отставки Федорова

Тем не менее, как пишет The New York Times, отставка Федорова вызвала отчаяние у многих протестующих, которые восприняли ее как победу старой гвардии внутри армии и оборонной промышленности, не согласной с его представлениями о будущем боевых действий. Различные варианты лозунга «Федоров — это инновации, старые деды — это деградация» были написаны на многих картонных плакатах.