WSJ рассказал о «редком вызове» Зеленскому из-за отставки Федорова

Уходящий министр обороны Украины Михаил Федоров публично бросил «редкий вызов» президенту Владимиру Зеленскому, раскритиковав решение о своей отставке и обвинив главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского в блокировании реформ. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Выступая на пресс-конференции 16 июля, Федоров потребовал призвал к смене главнокомандующего ВСУ. Сейчас эту должность занимает Александр Сырский.
На фоне отставки Федорова в нескольких украинских городах прошли митинги в его поддержку. Освободившийся пост министра обороны Зеленский планировал предложить главе МВД Игорю Клименко, однако, по данным депутата Верховной рады Марии Мезенцевой, тот отказался от назначения. В представленном новым премьером Сергеем Корецким составе правительства кандидатов на должности министров обороны и иностранных дел нет — их должен внести в Раду отдельно президент.
По данным WSJ, Федоров, который ранее занимал пост вице-премьера по цифровым инновациям, пользуется уважением среди украинцев и западных союзников за продвижение дронов и других технологий на поле боя.
Как отмечает издание, его заявления и уличные протесты, хотя и не представляют непосредственной угрозы для Зеленского, создают вызов для него.
Тем не менее, как пишет The New York Times, отставка Федорова вызвала отчаяние у многих протестующих, которые восприняли ее как победу старой гвардии внутри армии и оборонной промышленности, не согласной с его представлениями о будущем боевых действий. Различные варианты лозунга «Федоров — это инновации, старые деды — это деградация» были написаны на многих картонных плакатах.
Зеленский, комментируя конфликт между Министерством обороны и Генштабом, заявив, что сторонам не удалось найти общий язык. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фоне заявлений экс-министра обороны Михаила Федорова с призывом отправить его в отставку призвал сосредоточиться на боевых действиях и добавил, что благодарен Федорову за его работу.
Украинское издание «Страна» отмечает, что это первый случай за время военной операции на Украине, когда высокопоставленный чиновник, которому президент предложил уволиться, не только отказался это делать, но и выступил с публичной критикой.
Как пишет «Страна», силы, стоящие за этим демаршем, также раскручивали и прошлогодний коррупционный скандал с «пленками Миндича» и уголовным делом против бывшего главы офиса Зеленского, Андрея Ермака.
В ноябре 2025 года на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. Тогда прошли обыски у бывшего коллеги президента Украины Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.
По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», операторе трех украинских АЭС. Ее участники получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10−15% стоимости заключаемых с ними контрактов. По данным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в общей сложности через «так называемую прачечную» прошло около $100 млн.
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