Зеленский назначил главу СБУ Евгения Хмару и.о. министра обороны

Накануне бывший министр обороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку в публикации в Telegram. Он возглавлял министерство с 14 января 2026 года. Он заявил, что в дальнейшем будет заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины.