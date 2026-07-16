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Зеленский назначил главу СБУ Евгения Хмару и.о. министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Об этом господин Зеленский написал в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Об этом господин Зеленский написал в Telegram-канале.

«После того как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», — написал Владимир Зеленский. Украинский президент отметил «огромный, во многом беспрецедентный опыт» господина Хмары «в проведении технологических ударных операций» и опыт управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» СБУ.

Накануне бывший министр обороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку в публикации в Telegram. Он возглавлял министерство с 14 января 2026 года. Он заявил, что в дальнейшем будет заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины.