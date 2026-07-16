Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за рекордные $3,75 млн

«Это один из самых важных из сохранившихся артефактов “Звездных войн”, — цитирует издание исполнительного вице-президента Heritage Джо Маддалену.— Он часть эмоциональной вершины “Империи наносит ответный удар”, сцены, которая навсегда изменила сагу и осталась одним из самых незабываемых моментов в истории кино. Коллекционеры понимали, что они ведут борьбу за нечто большее, чем просто реквизит. Они вели борьбу за подлинный кусочек современной мифологии».