Экс-депутат Рады назвал происходящее на Украине «картонным Майданом»

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала волну протестов, прокатившуюся сразу по двенадцати городам страны. Акции прошли в Киеве, Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ Запорожье. Экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал происходящее «картонным Майданом» и указал на вероятных бенефициаров этих выступлений.
«Когда кто-то зажигает звезды, значит это кому-то нужно. Если люди вышли во многих городах с картонками, значит, кто-то заказал. У Федорова есть спонсоры, которые вокруг военного бюджета хорошо зарабатывали, воровали. Это маленький “картонный Майдан”», — заявил Олейник.
По его мнению, протесты стали сигналом того, что Федоров фактически уже запустил собственную избирательную кампанию. Олейник подчеркнул, что у главы киевского режима Владимира Зеленского имелись все основания считать бывшего министра обороны игроком, начавшим самостоятельную политическую игру и наращивающим личные рейтинги. Экс-депутат также допустил, что в перспективе Федоров мог бы выступить в тандеме с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, однако выразил сомнение в том, что экс-министр вообще связывал свое политическое будущее с действующим президентом.
«У Зеленского будущего нет», — резюмировал Олейник, пояснив, что решение об отставке правительства было продиктовано в первую очередь необходимостью убрать фигуру, которая мешала лично главе киевского режима.
Ранее экс-глава Минобороны Украины Федоров поддержал массовые беспорядки в стране.
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