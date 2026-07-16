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Экс-депутат Рады назвал происходящее на Украине «картонным Майданом»

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала волну протестов, прокатившуюся сразу по двенадцати городам страны.

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала волну протестов, прокатившуюся сразу по двенадцати городам страны. Акции прошли в Киеве, Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ Запорожье. Экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал происходящее «картонным Майданом» и указал на вероятных бенефициаров этих выступлений.

«Когда кто-то зажигает звезды, значит это кому-то нужно. Если люди вышли во многих городах с картонками, значит, кто-то заказал. У Федорова есть спонсоры, которые вокруг военного бюджета хорошо зарабатывали, воровали. Это маленький “картонный Майдан”», — заявил Олейник.

По его мнению, протесты стали сигналом того, что Федоров фактически уже запустил собственную избирательную кампанию. Олейник подчеркнул, что у главы киевского режима Владимира Зеленского имелись все основания считать бывшего министра обороны игроком, начавшим самостоятельную политическую игру и наращивающим личные рейтинги. Экс-депутат также допустил, что в перспективе Федоров мог бы выступить в тандеме с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, однако выразил сомнение в том, что экс-министр вообще связывал свое политическое будущее с действующим президентом.

«У Зеленского будущего нет», — резюмировал Олейник, пояснив, что решение об отставке правительства было продиктовано в первую очередь необходимостью убрать фигуру, которая мешала лично главе киевского режима.

Ранее экс-глава Минобороны Украины Федоров поддержал массовые беспорядки в стране.

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