Экс-депутат Рады назвал происходящее на Украине «картонным Майданом»

По его мнению, протесты стали сигналом того, что Федоров фактически уже запустил собственную избирательную кампанию. Олейник подчеркнул, что у главы киевского режима Владимира Зеленского имелись все основания считать бывшего министра обороны игроком, начавшим самостоятельную политическую игру и наращивающим личные рейтинги. Экс-депутат также допустил, что в перспективе Федоров мог бы выступить в тандеме с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, однако выразил сомнение в том, что экс-министр вообще связывал свое политическое будущее с действующим президентом.