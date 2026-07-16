МИД России заявил послу Южной Кореи о беспокойстве из-за сближения с НАТО

Ведомство напомнило, что США одобрили продажу ракет «воздух — воздух» Южной Корее на $300 млн, а до этого Вашингтон в течение месяца поддержал продажу Сеулу ряда других вооружений, в том числе военных вертолетов. В сообщении подчеркнули, что всего до 2030-го США должны будут поставить разные виды оружия и оснащений на сумму $25 млрд.