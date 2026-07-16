МИД России заявил послу Южной Кореи о беспокойстве из-за сближения с НАТО

«С российской стороны была высказана серьезная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, свидетельством чего являются в том числе практические шаги РК (Республики Корея. — РБК) по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России», — говорится в сообщении.
В российском дипведомстве добавили, что послу было заявлено о недопустимости превращения Южной Кореи в «фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россией».
В июне МИД КНДР заявил, что США и Южная Корея пытаются довести напряженность на Корейском полуострове до предела, а Вашингтон занимается «экспортом войны», поставляя оружие Сеулу.
Ведомство напомнило, что США одобрили продажу ракет «воздух — воздух» Южной Корее на $300 млн, а до этого Вашингтон в течение месяца поддержал продажу Сеулу ряда других вооружений, в том числе военных вертолетов. В сообщении подчеркнули, что всего до 2030-го США должны будут поставить разные виды оружия и оснащений на сумму $25 млрд.
21 июня Politico писала, что на фоне неопределенности на мировом оружейном рынке, вызванной пересмотром отношений США с союзниками и масштабным перевооружением многих стран, Южная Корея становится самым быстрорастущим игроком на оружейном рынке.
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