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Reuters сообщило о взрывах в Дубае

В центре Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) прозвучали взрывы.

Источник: РБК

В центре Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) прозвучали взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Подробностей агентство не привело.

Как пишет Euronews, очевидцы также рассказали, что над городом были перехвачены ракеты. Пресс-служба Минобороны ОАЭ о перехвате не сообщала.

Пресс-служба правительства Дубая написала в X, что сообщения о взрывах в городе являются ложными.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что информация о взрывах не подтверждается туроператорами и компаниями. По их данным, от экстренных служб не поступало никаких уведомлений, туристы также не сообщали о происшествиях, связанных со взрывами или угрозой безопасности.

В июле, менее чем через месяц после подписания меморандума о взаимопонимании, США и Иран начали обмениваться ударами.

После начала конфликта Вашингтона и Тегерана в феврале 2026 года ОАЭ стала самой обстреливаемой страной со стороны Ирана. Как писала The Wall Street Journal, в сторону Арабских Эмиратов было выпущено около 3 тыс. ракет и беспилотников.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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