Исполняющим обязанности главы СБУ назначат первого заместителя Поклада

Александр Поклад — украинский силовик, генерал-майор, с 2023 года занимает должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. До этого руководил Департаментом контрразведки СБУ, а ранее работал в подразделениях по борьбе с организованной преступностью МВД. В украинских СМИ его называют одним из наиболее влиятельных руководителей спецслужбы, при этом вокруг Поклада неоднократно возникали публичные споры и обвинения со стороны отдельных политиков и журналистов, которые сам он официально не признавал.