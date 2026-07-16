УП: первый замглавы СБУ Поклад станет врио председателя ведомства

Первый заместитель главы СБУ Александр Поклад станет временно исполняющим обязанности председателя службы безопасности страны. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский поручил врио председателя СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности главы министерства обороны Украины.
Кроме того, глава внутриполитического ведомства Украины Игорь Клименко, как утверждалось ранее, не захотел переходить на новый пост и становиться министром обороны страны.