Reuters узнал о просьбе Ирана к хуситам перекрыть Красное море

Собеседник, близкий к йеменским повстанцам, рассказал агентству, что хуситы уже разместили в районе Баб-эль-Мандебского пролива ракеты и беспилотники и ждут приказа атаковать коммерческие суда.
Как отмечает агентство, если Красное море будет закрыто для судоходства, это станет новым ударом по мировому рынку нефти. После прекращения движения через Ормузский пролив Красное море стало одним из главных путей вывоза нефти из стран Персидского залива.
По данным Reuters, сейчас через Красное море проходит около 7% мировых поставок энергоресурсов. Значительную часть нефти Саудовская Аравия теперь отправляет именно этим маршрутом через порт Янбу.
Два региональных источника сообщили агентству, что власти Саудовской Аравии серьезно относятся к угрозам Ирана и считают, что хуситы тесно сотрудничают с Тегераном.
Угрозы судоходству со стороны хуситов звучат не впервые. В конце марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Иран подталкивает йеменских повстанцев к началу кампании против коммерческого судоходства в Красном море, хотя внутри группировки существовали разногласия относительно дальнейшей эскалации. В апреле хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. В прошлом месяце участники движения «Ансар Аллах» объявили о полном запрете на проход через Красное море судов, связанных с Израилем, и заявили, что будут считать их «законными военными целями».
Конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается с конца февраля. После начала боевых действий Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходило около 20% мировых поставок нефти и газа. 18 июня США и Иран подписали меморандум о двухмесячном прекращении огня и возобновлении судоходства в Персидском заливе, однако позже обмен ударами возобновился.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана 12 июля заявили, что Ормузский пролив полностью закрыт до тех пор, пока США не прекратят свое вмешательство в регионе. На следующий день президент США Дональд Трамп также объявил о восстановлении морской блокады Ирана.
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