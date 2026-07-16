Reuters узнал о просьбе Ирана к хуситам перекрыть Красное море

Угрозы судоходству со стороны хуситов звучат не впервые. В конце марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Иран подталкивает йеменских повстанцев к началу кампании против коммерческого судоходства в Красном море, хотя внутри группировки существовали разногласия относительно дальнейшей эскалации. В апреле хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. В прошлом месяце участники движения «Ансар Аллах» объявили о полном запрете на проход через Красное море судов, связанных с Израилем, и заявили, что будут считать их «законными военными целями».