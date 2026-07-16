Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ назвали вызывающим вопросы приезд Вучича на саммит в Киеве

Участие президента Сербии Александра Вучича в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», прошедшем в Киеве, вызывает вопросы.

Участие президента Сербии Александра Вучича в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», прошедшем в Киеве, вызывает вопросы. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что Сербия в настоящее время находится под крайне жестким давлением со стороны Евросоюза, что во многом и объясняет вынужденный характер некоторых ее внешнеполитических шагов. Тем не менее, по словам Мирошника, сербский лидер не стал подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

«Вот эта сходка, которая была в Киеве, с одной стороны, его участие все-таки вызывает вопросы, ну, с другой стороны, по крайней мере, господин Вучич подчеркнул, что он не поддерживает принимаемые решения, которые направлены против Российской Федерации», — заявил посол по особым поручениям.

Ранее стало известно, что Вучич поддержал территориальную целостность Украины на переговорах с Владимиром Зеленским.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше