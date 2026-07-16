В МИД РФ назвали вызывающим вопросы приезд Вучича на саммит в Киеве

«Вот эта сходка, которая была в Киеве, с одной стороны, его участие все-таки вызывает вопросы, ну, с другой стороны, по крайней мере, господин Вучич подчеркнул, что он не поддерживает принимаемые решения, которые направлены против Российской Федерации», — заявил посол по особым поручениям.