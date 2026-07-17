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Содержит грубые ошибки: вице-премьер Башкирии раскритиковал плакаты на башкирском языке

Вице-премьер правительства Башкирии указал на ошибки в плакатах на башкирском.

Источник: https://vk.ru/kilsenbaev

Вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев в своих соцсетях опубликовал фотографии с улиц Уфы, где можно увидеть установленные там плакаты с правилами пользования самокатами. По словам чиновника, текст на башкирском языке в этих инструкциях «содержит грубые орфографические и грамматические ошибки».

При этом, заместитель председателя Кабмина отмечает, что сама по себе идея хорошая и своевременная, но «реализация, к сожалению, оставляет желать лучшего».

— Настоятельно прошу впредь направлять все тексты на башкирском на обязательную проверку специалистам. В Уфе действует Комиссия при Администрации города по реализации Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» — согласование с ней должно быть обязательным этапом, — написал вице-премьер в своих соцсетях.

Урал Кильсенбаев посоветовал авторам инициативы воспользоваться и другими инструментами, с использованием которых ошибок на плакатах можно избежать.

— В вопросах родных языков, а тем более в городском оформлении, ошибкам не место, — обратился Кильсенбаев к авторам инициативы.