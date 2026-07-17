Содержит грубые ошибки: вице-премьер Башкирии раскритиковал плакаты на башкирском языке

Вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев в своих соцсетях опубликовал фотографии с улиц Уфы, где можно увидеть установленные там плакаты с правилами пользования самокатами. По словам чиновника, текст на башкирском языке в этих инструкциях «содержит грубые орфографические и грамматические ошибки».