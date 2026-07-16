Черногория может ввести визы для россиян и белорусов уже 1 октября

По данным издания, введение виз станет первым шагом к гармонизации визовой политики Черногории с правилами Европейского союза. О том, что страна намерена это сделать, еще в конце 2025 года заявлял президент Яков Милатович. При этом он признавал, что Подгорица пытается отсрочить принятие этого решение, чтобы туристический сектор Черногории оставался жизнеспособным. По его словам, страна зависима от российских туристов и инвесторов. Как писал «Ъ», доходы от туризма составляют 26% ВВП Черногории, ежегодно страну посещает около 230 тыс. россиян.