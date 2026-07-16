Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России предупредил Южную Корею о недопустимости сближения с НАТО

Министерство иностранных дел (МИД) России в четверг, 16 июля, заявило Южной Корее о недопустимости превращения республики в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения Североатлантического альянса (НАТО).

Министерство иностранных дел (МИД) России в четверг, 16 июля, заявило Южной Корее о недопустимости превращения республики в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения Североатлантического альянса (НАТО).

Представители ведомства отметили, что практические шаги Сеула по углублению военно-технического сотрудничества с НАТО выступают угрозой безопасности России.

— С российской стороны была высказана серьезная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, свидетельством чего являются в том числе практические шаги РК по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России, — передает сайт МИД России.

20 июня СМИ сообщили, что Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире на фоне пересмотра европейскими странами своих отношений с США. Журналисты уточнили, что в основе роста влияния Сеула как поставщика вооружений лежит продажа оружия Польше.

23 июня МИД Южной Кореи заявил о готовности принять всех военнопленных из КНДР, которые воевали на российской стороне и оказались в плену у Украины. В ведомстве отметили, что южнокорейские власти выступают против любой принудительной репатриации граждан КНДР в Россию или Северную Корею.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше