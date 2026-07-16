МИД России предупредил Южную Корею о недопустимости сближения с НАТО

Представители ведомства отметили, что практические шаги Сеула по углублению военно-технического сотрудничества с НАТО выступают угрозой безопасности России.
— С российской стороны была высказана серьезная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, свидетельством чего являются в том числе практические шаги РК по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России, — передает сайт МИД России.
20 июня СМИ сообщили, что Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире на фоне пересмотра европейскими странами своих отношений с США. Журналисты уточнили, что в основе роста влияния Сеула как поставщика вооружений лежит продажа оружия Польше.
23 июня МИД Южной Кореи заявил о готовности принять всех военнопленных из КНДР, которые воевали на российской стороне и оказались в плену у Украины. В ведомстве отметили, что южнокорейские власти выступают против любой принудительной репатриации граждан КНДР в Россию или Северную Корею.