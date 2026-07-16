МИД России предупредил Южную Корею о недопустимости сближения с НАТО

23 июня МИД Южной Кореи заявил о готовности принять всех военнопленных из КНДР, которые воевали на российской стороне и оказались в плену у Украины. В ведомстве отметили, что южнокорейские власти выступают против любой принудительной репатриации граждан КНДР в Россию или Северную Корею.